Valgreghentino. Una raccolta fondi per ricordare Ugo Gilardi

L’iniziativa degli amici del giovane scomparso in un incidente sul lavoro

In quattro giorni superati gli 8 mila euro, fondi all’Aido e per altre opere di bene

VALGREGHENTINO – Nel giro di soli quattro giorni è già stata superata la cifra di 8 mila euro. In tanti hanno già aderito all’iniziativa benefica lanciata dagli amici di Ugo Gilardi, il giovane di Villa San Carlo che ha perso la vita mercoledì scorso in un incidente sul lavoro.

“Un ragazzo unico, un grande lavoratore, un portavoce di valori che spesso non ricordiamo – ricordano gli amici -. In modo talmente spontaneo da essere disarmante, ci ha sempre ricordato come sono importanti la famiglia, l’amore e amicizia, il rispetto per gli anziani e l’attenzione per i bambini, ci ha dimostrato quanto è bello diffondere il bene e l’altruismo, quanto sono importanti la terra e il rispetto per essa, e come trarre gioia nel lavorarla”.

E proprio per mantenere vivo il ricordo di Ugo e mettere in pratica il suo messaggio gli amici hanno organizzato la raccolta fondi “Ugo, come un dono alla comunità”. La somma raccolta verrà devoluta all’Aido e per altre opere di bene (al termine verrà comunicato come sono state utilizzate le donazioni). Donare è semplicissimo, basta andare sulla piattaforma www.gofundme.com.