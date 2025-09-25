Oliveto Lario, conclusi i lavori sulla rete fognaria

A Vassena e Limonta completato il primo lotto di lavori per la separazione e l’estensione della rete fognaria

I lavori fanno parte di un piano più ampio da oltre 12 milioni di euro, che punta a rendere le acque più sicure per residenti e turisti

OLIVETO LARIO – Lario Reti Holding ha completato il primo lotto di lavori per la separazione della rete fognaria nella frazioni di Vassena e Limonta, nel comune di Oliveto Lario. In particolare sono stati collegati alla rete gli scarichi di fognatura ed è stato esteso il servizio fognario in aree a valle della strada provinciale.

Il progetto prevede lo sdoppiamento dell’esistente rete di fognatura mista in due sistemi distinti: uno dedicato all’acqua piovana e l’altro ai reflui fognari provenienti dall’abitato. Quest’ultima rete continuerà a convogliare i reflui verso l’impianto di depurazione di Valmadrera tramite il collettore sublacuale Oliveto-Valmadrera.

Gli interventi completano la prima fase delle opere di separazione delle reti avviata tra il 2017 e il 2019, che aveva già previsto la conversione delle tubazioni esistenti per le sole acque bianche, la posa di nuove condotte per i reflui e la realizzazione di nuove stazioni di pompaggio.

A Vassena, gli interventi hanno interessato via Rossini e la stazione di pompaggio in Piazza Conciliazione, completando le opere idrauliche ed elettromeccaniche. A Limonta, invece, la separazione della rete si è conclusa nel centro storico e lungo le vie Indipendenza e Imbarcadero, fino a via Giovanni XXIII.

L’intervento, avviato a gennaio 2025 e del valore di circa 850.000 euro, rientra in un progetto più ampio: tra il 2017 e il 2019, sempre nelle frazioni di Vassena e Limonta, erano stati realizzati i primi interventi di separazione delle reti per un valore di 990.000 euro. Tra il 2021 e il 2023 è stato inoltre completato il collettore intercomunale Valmadrera – Oliveto Lario – Civenna, comprensivo di una tratta sublacuale e nove stazioni di rilancio, per convogliare tutti i reflui al depuratore di Valmadrera, con un investimento di circa 8,6 milioni di euro.

Attualmente proseguono i lavori di separazione delle reti nella frazione di Onno centro, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. A inizio 2026 prenderà avvio un secondo lotto, che completerà la separazione della rete fognaria nel centro abitato di Limonta.

Questa serie di investimenti rappresenta un passo fondamentale per la tutela del lago, contribuendo a preservarne la qualità delle acque. La separazione delle reti riduce l’impatto ambientale, previene scarichi inquinanti e favorisce la balneabilità del lago, rendendo le acque più sicure e pulite per residenti e turisti, rafforzando così l’attrattività del Lario come meta per natura, relax e sport acquatici.

Dopo il periodo di assestamento del manto stradale, per l’inizio della bella stagione è previsto il ripristino definitivo della pavimentazione.