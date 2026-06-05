Oltre 1.200 persone al Raduno dei Gruppi di Cammino: Annone celebra salute e socialità

Partecipanti da Lecco e Monza Brianza per il 15° Raduno promosso da Ats Brianza

“Camminare insieme significa costruire relazioni, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di comunità”

ANNONE BRIANZA – Oltre 1.200 persone in cammino tra sport, salute e socialità. È il bilancio del 15° Raduno dei Gruppi di Cammino di ATS Brianza, andato in scena giovedì 4 giugno ad Annone di Brianza e capace di richiamare partecipanti da tutta la provincia di Lecco e dalla Brianza monzese.

La manifestazione, ospitata al Parco di Villa Cabella, ha proposto due percorsi di 4,5 e 7,5 chilometri immersi nel contesto naturalistico del territorio lecchese, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere una giornata all’insegna dell’attività fisica e del benessere.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più significativi promossi da ATS Brianza per incentivare l’attività motoria e la diffusione di corretti stili di vita. Attraverso i Gruppi di Cammino, l’Agenzia punta infatti a favorire la prevenzione delle malattie croniche e il miglioramento della qualità della vita, coinvolgendo persone di tutte le età.

“La partecipazione di oltre 1.200 persone testimonia il valore dei Gruppi di Cammino come strumento di promozione della salute e di coesione sociale – sottolinea ATS Brianza –. Camminare insieme significa non solo prendersi cura del proprio benessere fisico, ma anche costruire relazioni, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di comunità”.

Al termine della giornata ATS Brianza ha ringraziato il Comune di Annone di Brianza, i volontari, i walking leader, le associazioni coinvolte e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. I Gruppi di Cammino restano una delle azioni consolidate del Piano Locale della Prevenzione e continuano a coinvolgere migliaia di cittadini nelle province di Lecco e Monza Brianza, confermandosi una pratica semplice e accessibile per promuovere salute e benessere.