Oltre 400 bambini a Imbersago per la festa finale di Coldiretti Como Lecco

Concluso il progetto “Educazione alla Campagna Amica” che ha coinvolto più di 6mila studenti

Laboratori, animali, attività sulla stagionalità, educazione alimentare e raccolta differenziata per avvicinare i più piccoli al mondo agricolo

IMBERSAGO – Oltre 400 bambini protagonisti di una giornata dedicata all’agricoltura, all’ambiente e alla scoperta del cibo nell’evento conclusivo del progetto “Educazione alla Campagna Amica” promosso da Coldiretti Como Lecco. La festa didattica di fine anno scolastico si è svolta oggi negli spazi di Monsereno Horses a Imbersago, al termine di un percorso che durante l’anno ha coinvolto più di 6mila studenti delle scuole del territorio lariano.

Per l’intera giornata la struttura si è trasformata in una grande fattoria didattica a cielo aperto, con laboratori, attività esperienziali e momenti di gioco dedicati ai temi dell’agricoltura, della sostenibilità e dell’alimentazione consapevole.

Tra le iniziative proposte anche “Mani nella terra”, laboratorio dedicato alla piantumazione di insalata e basilico per avvicinare i bambini ai temi della stagionalità e della cura del suolo, oltre al percorso “Conosci l’etichetta?”, pensato per insegnare ai più piccoli a leggere le informazioni presenti sui prodotti alimentari, dalla provenienza agli ingredienti fino alla tracciabilità.

Spazio anche all’esperienza sensoriale con il laboratorio sulle erbe aromatiche, alle attività dedicate alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti e alle esperienze legate agli animali e al mondo rurale, dalla pulizia del cavallo ai giri in carrozza fino alla scoperta degli animali della fattoria.

Nel corso della giornata non sono mancati laboratori creativi, giochi di cortile e attività di gruppo pensate per favorire partecipazione e socialità.

Fondamentale durante l’anno scolastico anche il contributo di Coldiretti Donne Impresa e delle imprenditrici agricole coinvolte nei percorsi educativi nelle scuole del territorio.

“La giornata rappresenta il momento conclusivo del lavoro svolto durante l’anno scolastico nelle classi dalle imprenditrici agricole, dalle aziende di Coldiretti e dalle realtà coinvolte nel progetto educativo” sottolineano Fortunato Trezzi e Luciano Salvadori. “Un percorso costruito per avvicinare le nuove generazioni al mondo agricolo partendo da esperienze concrete, semplici e quotidiane”.

Secondo Coldiretti Como Lecco il progetto didattico punta a costruire maggiore consapevolezza attorno al cibo, al rapporto con il territorio e alla sostenibilità ambientale.

“Oggi molti bambini crescono lontani dalla realtà agricola e dai cicli naturali” evidenzia Trezzi. “Per questo riteniamo fondamentale riportare l’agricoltura dentro le scuole”.

Sulla stessa linea anche Salvadori: “Educare i più giovani alla conoscenza del cibo significa costruire consumatori più consapevoli. Significa spiegare perché è importante rispettare la stagionalità, conoscere l’origine dei prodotti, evitare gli sprechi e comprendere il legame tra alimentazione, salute, ambiente e territorio”.