“Oltre lo sport”, a Mandello un progetto per unire la comunità

La Polisportiva presenta l’iniziativa domenica 8 marzo
Un appuntamento aperto a sportivi, famiglie e istituzioni per scoprire obiettivi, attività e opportunità di coinvolgimento
MANDELLO – Lo sport come punto di partenza per costruire relazioni, favorire l’inclusione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. È questo il cuore di “Oltre lo sport: un progetto per la comunità”, l’iniziativa che la Polisportiva Mandello presenterà ufficialmente domenica 8 marzo alle ore 18:00, nel corso di un incontro pubblico rivolto non solo agli atleti e ai tesserati, ma a tutta la cittadinanza.
L’invito è rivolto anche alle autorità locali e agli organi di stampa, a sottolineare la portata ampia di un progetto che ambisce a uscire dai confini dell’attività agonistica per diventare un vero e proprio laboratorio sociale. L’obiettivo dichiarato è valorizzare il ruolo dello sport come motore di crescita collettiva, capace di promuovere integrazione, partecipazione attiva e nuove occasioni di incontro tra generazioni diverse.
Durante la serata verranno illustrati nel dettaglio i contenuti dell’iniziativa: dalle attività previste alle modalità con cui cittadini e associazioni potranno partecipare, fino alle opportunità di volontariato e collaborazione che la Polisportiva intende mettere in campo nei prossimi mesi. Un momento di confronto pensato per raccogliere idee, stimolare il dialogo e costruire una rete territoriale sempre più forte attorno ai valori dello sport.
L’incontro si terrà presso il Centro Sportivo Comunale di via Pramagno 8, luogo simbolo della vita sportiva mandellese, e si concluderà con un aperitivo conviviale, pensato per favorire lo scambio informale tra partecipanti e promotori del progetto.
La partecipazione è gratuita, con gentile richiesta di conferma per motivi organizzativi. Per informazioni è possibile contattare la Polisportiva all’indirizzo mail media@polisportivamandello.it.
Un appuntamento che si preannuncia come un’occasione importante per riflettere sul valore sociale dello sport e sul suo potenziale nel creare comunità più inclusive e partecipative, partendo proprio dal tessuto locale di Mandello.