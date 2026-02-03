“Oltre lo sport”, a Mandello un progetto per unire la comunità

L’invito è rivolto anche alle autorità locali e agli organi di stampa, a sottolineare la portata ampia di un progetto che ambisce a uscire dai confini dell’attività agonistica per diventare un vero e proprio laboratorio sociale. L’obiettivo dichiarato è valorizzare il ruolo dello sport come motore di crescita collettiva, capace di promuovere integrazione, partecipazione attiva e nuove occasioni di incontro tra generazioni diverse.

Durante la serata verranno illustrati nel dettaglio i contenuti dell’iniziativa: dalle attività previste alle modalità con cui cittadini e associazioni potranno partecipare, fino alle opportunità di volontariato e collaborazione che la Polisportiva intende mettere in campo nei prossimi mesi. Un momento di confronto pensato per raccogliere idee, stimolare il dialogo e costruire una rete territoriale sempre più forte attorno ai valori dello sport.

L’incontro si terrà presso il Centro Sportivo Comunale di via Pramagno 8, luogo simbolo della vita sportiva mandellese, e si concluderà con un aperitivo conviviale, pensato per favorire lo scambio informale tra partecipanti e promotori del progetto.

La partecipazione è gratuita, con gentile richiesta di conferma per motivi organizzativi. Per informazioni è possibile contattare la Polisportiva all’indirizzo mail media@polisportivamandello.it.

Un appuntamento che si preannuncia come un’occasione importante per riflettere sul valore sociale dello sport e sul suo potenziale nel creare comunità più inclusive e partecipative, partendo proprio dal tessuto locale di Mandello.