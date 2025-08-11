Onno, si cerca un gestore per il centro sportivo: aperto l’avviso pubblico

Bando del comune per gestire e riqualificare il centro sportivo

Gli operatori interessati potranno presentare la loro offerta entro il 31 ottobre

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto Lario ha pubblicato un avviso per raccogliere proposte da parte di operatori interessati alla gestione in concessione del centro sportivo comunale di Onno, in via Giuseppe Garibaldi, e alla realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione della struttura.

Il complesso, composto da locali coperti (415 mq), portico (124 mq), piscina con spogliatoi e deposito, e campo polifunzionale con spogliatoi e deposito, necessita di lavori di ammodernamento e messa a norma, comprese certificazioni impiantistiche, efficientamento energetico, adeguamenti architettonici e abbattimento di barriere architettoniche.

L’avviso è rivolto a singoli operatori o raggruppamenti, anche in collaborazione con società o associazioni sportive. Oltre alla gestione, le proposte dovranno includere un piano di investimenti sostenibile e, se necessario, funzioni complementari utili a garantire l’equilibrio economico della concessione, esclusa però qualsiasi edilizia residenziale.

“Il Comune – si legge nell’avviso pubblico – privilegerà progetti che valorizzino le potenzialità turistiche del territorio, promuovano stili di vita sani e rafforzino i legami sociali, con particolare attenzione al coinvolgimento di residenti, scuole, associazioni e visitatori. Saranno apprezzate soluzioni innovative, spazi polifunzionali e servizi aggiuntivi come palestre, aree benessere o campi sportivi supplementari”.

Gli interessati dovranno effettuare un sopralluogo (da richiedere entro il 15 ottobre 2025) e presentare la documentazione tramite la piattaforma regionale Sintel entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2025.

Tutti i dettagli e i modelli necessari sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Oliveto Lario, nella sezione “Bandi di gara e contratti”.