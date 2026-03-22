Open Day al depuratore di Nibionno: 300 visitatori per la Giornata Mondiale dell’Acqua

Successo per l’iniziativa di Lario Reti Holding tra visite guidate, laboratori e focus sulla tutela del fiume Lambro

Il presidente Riva: “É stato il momento giusto per ribadire il nostro impegno per costruire un futuro dove la gestione dell’acqua sia sinonimo di progresso, inclusione e rispetto ambientale”

NIBIONNO – Grande partecipazione all’Open Day del depuratore di Nibionno, che sabato 21 marzo ha accolto circa 300 visitatori provenienti da tutta la provincia. L’iniziativa, promossa da Lario Reti Holding e patrocinata da Confservizi Lombardia e dal Parco Valle Lambro, si inserisce nel calendario della Settimana dell’Acqua, culminata nella Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo.

L’evento ha rappresentato un’occasione per avvicinare cittadini e famiglie al funzionamento di un’infrastruttura fondamentale ma spesso poco conosciuta. Attraverso visite guidate, attività per bambini e la mostra “Lambro: un ambiente vivo”, i partecipanti hanno potuto approfondire il ruolo della depurazione nella tutela ambientale e nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

“Sono orgogliosa di ospitare un Open Day che apre le porte del depuratore di Nibionno non solo ai cittadini del nostro Comune, ma a tutta la provincia”, ha dichiarato Laura Di Terlizzi, Sindaco di Nibionno. “Questo impianto è un presidio fondamentale per la tutela del territorio e un punto di riferimento per molti dei Comuni circostanti, che da esso dipendono per un servizio essenziale. Il depuratore di Nibionno svolge funzioni cruciali: tratta e restituisce acqua pulita all’ambiente, garantisce il corretto smaltimento dei reflui domestici e industriali e contribuisce in modo determinante alla protezione del fiume Lambro e dell’intero ecosistema fluviale. La collaborazione con Lario Reti Holding rappresenta una sinergia preziosa: grazie a un lavoro condiviso e costante è possibile valorizzare un’infrastruttura strategica e garantire l’attenzione che merita. Mi auguro che questa cura rimanga sempre alta, perché il depuratore è un bene comune che richiede responsabilità e investimenti continui. È una presenza silenziosa, spesso invisibile, ma assolutamente indispensabile: ogni giorno lavora senza clamore per proteggere l’ambiente, la salute e la qualità della vita di migliaia di persone. Giornate come questa permettono finalmente di rendergli giustizia, mostrando a tutti il valore reale di ciò che normalmente non si vede.”

Al centro della giornata anche il tema dell’innovazione tecnologica applicata al ciclo dell’acqua. Il presidente di Lario Reti Holding, Lorenzo Riva, ha evidenziato l’importanza degli investimenti nel settore: “Il trattamento delle acque reflue è una sfida tecnologica che portiamo avanti con investimenti costanti per restituire natura alla natura. Mostrare il funzionamento dei nostri depuratori permette ai cittadini di comprendere la complessità dietro un gesto semplice come aprire il rubinetto o tirare lo sciacquone. L’Open Day è stato anche un’occasione per far conoscere soluzioni sostenibili come la fitodepurazione, che sfrutta i processi naturali delle piante per contribuire alla Lario Reti Holding S.p.A. pag. 2 depurazione dell’acqua. Ringraziamo Confservizi Lombardia e il Parco Regionale della Valle del Lambro per il patrocinio e per aver sostenuto questa iniziativa dedicata alla tutela della risorsa idrica. Anche quest’anno, la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026 è stata il momento giusto per ribadire il nostro impegno per costruire un futuro dove la gestione dell’acqua sia sinonimo di progresso, inclusione e rispetto ambientale.”