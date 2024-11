Ospedale di Merate: operati due pazienti per artrosi al ginocchio con l’ausilio robotico ROSA

L’ausilio robotico ha ufficialmente debuttato ieri, 21 novembre

Le operazioni sono perfettamente riuscite

MERATE – ROSA, l’ausilio robotico per la realizzazione di protesi totali di ginocchio, ha ufficialmente debuttato ieri 21 novembre 2024 presso il nosocomio meratese. Sono stati operati un uomo di 82 anni e una donna di 59, le operazioni sono perfettamente riuscite con grande soddisfazione dell’equipe che li ha seguiti.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di ROSA sono molteplici sia per il chirurgo che effettua l’intervento che per il paziente; grazie all’interazione fra l’unità robotica vera e propria e l’unità ottica l’operatore ha una visione costante e precisa del posizionamento delle componenti della protesi. L’utilizzo di tale tecnologia consente inoltre di ricostruire con estrema precisione l’anatomia del ginocchio da operare.

Afferma Pierluigi Colombo, direttore f.f. della Struttura Complessa dell’ortopedia di Merate: “Sono evidenti e concreti i benefici per il paziente che, grazie ad un minor sanguinamento sia in fase operatoria sia post e ad un’invasività ridotta rispetto all’intervento tradizionale, avrà un decorso post-operatorio con minor necessità di trasfusioni e soprattutto meno doloroso. Questo porterà di conseguenza ad un recupero più veloce, nella fase di riabilitazione. Ringrazio i colleghi Marco Camagli e la Dr.ssa Francesca dell’Oro che con l’equipe di infermieri e strumentisti hanno seguito con professionalità ed entusiasmo le operazioni”.

“Ringraziamo la fondazione Mariarosa e Giuseppe Crippa per aver donato questa importante strumentazione al reparto di ortopedia del San Leopoldo Mandic di Merate, secondo in regione Lombardia ad avere in dotazione il robot ROSA. Ringrazio l’equipe della ortopedia di Merate, guidata dal dottor Pierluigi Colombo, perché ha la storia e la competenza professionale per “meritare” questa strumentazione. Ringrazio inoltre il dr. Poli, direttore del dipartimento chirurgico aziendale, nella sua veste di direttore della ortopedia del presidio Manzoni di Lecco, per aver garantito sempre una stretta cooperazione tra i due presidi” ha dichiarato il direttore generale Marco Trivelli.