Orientalamente, a Merate l’ultimo incontro de “I giovedì della rassegna itineranti”

Ai cinque appuntamenti hanno partecipato complessivamente oltre 1.200 tra genitori e ragazzi

Gli incontri, rivolti a studenti e genitori, vertevano sull’orientamento scolastico

MERATE – Quinto e ultimo appuntamento ieri, 19 ottobre, a Merate con “I giovedì della rassegna itineranti”, cinque incontri sui temi dell’orientamento dedicati ai genitori e agli studenti che a gennaio 2024 dovranno scegliere la scuola superiore.

Ieri, genitori e ragazzi si sono ritrovati nell’aula magna dell’istituto Viganò di Merate, per l’incontro moderato dal consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani.

Gli incontri si sono tenuti sul territorio provinciale a Lecco, Colico, Barzio, Calolziocorte e Merate, con l’adesione di oltre 1.200 partecipanti.

I giovedì della rassegna itineranti erano inseriti all’interno della rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, in programma dal 12 al 21 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello, l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

Sabato 21 ottobre alle 11, nella sala conferenze del Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, si terrà la presentazione della seconda edizione del rapporto “Il sistema economico e il sistema formativo a confronto”, a cura della società Pts. L’indagine è finalizzata ad analizzare una serie di dati e indicatori sui sette settori economici del territorio, oltre alle professioni impiegatizie dell’area amministrativa, e ad approfondire la presenza di un’offerta formativa in grado di soddisfare i fabbisogni di profili e competenze professionali più richiesti dalle imprese lecchesi.