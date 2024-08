Orrido di Bellano, raggiunto il milione di visitatori dal 2016

Sabato 24, alle 19.30, nei giardini dell’Orrido si terrà la Cena Blu per festeggiare il traguardo

BELLANO – L’Orrido di Bellano, una delle meraviglie naturali del Lago di Como, ha raggiunto un traguardo notevole: il milione di visitatori dal 2016, anno in cui il Comune ha avviato una gestione congiunta con la Pro Loco. Questo risultato celebra non solo la bellezza della gola scavata dal torrente Pioverna, ma anche gli sforzi significativi dell’amministrazione per migliorare l’attrazione.

Il sindaco Antonio Rusconi ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, dichiarando: “Il conteggio dei visitatori è iniziato il 1° novembre 2016, quando abbiamo preso in gestione l’Orrido insieme alla Pro Loco. In questi quasi otto anni, l’affluenza è cresciuta in modo esponenziale, e il 2023 ha segnato un vero boom.” Rusconi ha anche ricordato come “la settimana di Ferragosto ha visto una media di 2.000 ingressi al giorno, segno di un interesse sempre crescente per questo luogo unico”.

Rusconi ha attribuito parte del successo a investimenti strategici effettuati per migliorare la fruibilità dell’Orrido. “Gli investimenti sono stati importanti, ma hanno dato ottimi frutti”, ha dichiarato il sindaco. “Il prolungamento delle passerelle, inaugurato nel 2021, e il restauro della Ca’ del Diavol, aperta al pubblico nel 2022, sono solo alcuni degli interventi che hanno reso l’Orrido ancora più accattivante. Recentemente, abbiamo anche completato la consegna dei nuovi servizi igienici, che saranno presto operativi.”

Guardando al futuro, Rusconi ha annunciato ulteriori sviluppi: “Nei prossimi mesi, procederemo con i lavori per la realizzazione del chiosco nei giardini all’ingresso, grazie a un finanziamento regionale. Inoltre, stiamo lavorando al recupero e alla successiva apertura al pubblico del Parco Lorla, che permetterà di estendere il percorso di visita e offrire nuove opportunità di esplorazione.”

La celebrazione di questo traguardo si svolgerà con la Cena in Blu, un evento che si terrà nei giardini dell’Orrido sabato 24 agosto alle 19:30. Gli ospiti, invitati a indossare abiti blu e a portare cibo e decorazioni in tema, potranno godere di una serata all’insegna della convivialità. La Pro Loco di Bellano offrirà la torta e il brindisi, e ci saranno premi per il gruppo più numeroso e il tavolo meglio imbandito. “Siamo entusiasti di festeggiare insieme a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’Orrido,” ha concluso Rusconi, “e di condividere questo momento speciale con la comunità.”