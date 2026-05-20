Orrido di Bellano: si cerca un gestore per il nuovo chiosco

Pubblicato il bando per la concessione della durata di nove anni e base d’asta di 10mila euro annui

Per i partecipanti, l’età inferiore ai 35 anni contribuirà in modo favorevole al punteggio finale

BELLANO – L’Amministrazione comunale di Bellano cerca un gestore per il nuovo chiosco all’Orrido. La gestione della struttura e dell’area esterna sarà affidata tramite bando, così come deliberato dalla Giunta e come emanato dalla Struttura competente.

“Dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione dei servizi igienici e del chiosco da adibire a bar grazie ad un contributo regionale ottenuto attraverso un bando a cui avevamo partecipato, è stata ora pubblicata la procedura per la concessione – afferma il sindaco Antonio Rusconi -. Ci auguriamo che la gara vada a buon fine, così da poter offrire un servizio aggiuntivo per i turisti, ma anche come interessante opportunità di lavoro per l’aggiudicatario del bando”.

Guardando ai dettagli tecnici Rusconi aggiunge: “Si tratta di una concessione della durata di nove anni e la base d’asta è di 10mila euro annui. Il bando interessa la struttura bar, che dovrà avere un orario di apertura minimo corrispondente a quello dell’Orrido, per almeno 210 giorni all’anno. Chi se lo aggiudicherà dovrà garantire il servizio di somministrazione di bevande e alimenti, occuparsi della pulizia dei servizi igienici a disposizione anche dei visitatori dell’Orrido e dell’area antistante la biglietteria. I gestori, inoltre, potranno proporre eventi e iniziative coordinandosi con l’assessorato al Turismo del Comune. Per i partecipanti, l’età inferiore ai 35 anni contribuirà in modo favorevole al punteggio finale”.

Il chiosco, pur rientrando nel perimetro dell’Orrido non è ad esclusivo servizio dei visitatori, in quanto è collocato prima dei tornelli di ingresso alla gola naturale, ma è stato, ovviamente, creato per aumentare i servizi a disposizione dei visitatori. Visitatori che ricordiamo nel 2025 hanno superato i 265.000, per un introito nelle casse del Comune di Bellano di ben 1.590.000€. Un bel salto in avanti se si considera che solo 10 anni fa, nel 2015. I visitatori erano 19.500, per un introito di circa 29.000€ per l’ente.

“A oggi la struttura è da completare – continua il sindaco – Per questo motivo, per il primo anno, il canone sarà ridotto a 5mila euro, in considerazione che il gestore dovrà provvedere alle rifiniture e all’acquisto degli arredi; oltre ad assumere l’impegno di occuparsi di lavori di manutenzione”.

Tutti i dettagli sono disponibili nel bando pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Bellano.