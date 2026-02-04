Osnago, a Spazio Aperto arriva il Death Cafè con Laura Campanello

Primo appuntamento in programma questa sera, mercoledì, alle 20.45

Il Death Cafè sarà condotto da Laura Campanello, filosofa e life coach

OSNAGO – Si terrà questa sera, mercoledì 4 febbraio, alle 20.45 il primo appuntamento con il Death Cafè, condotto dalla filosofa e life coach Laura Campanello per parlare apertamente di temi legati alla morte, alla vita e a tutto ciò che ruota intorno a questi argomenti spesso considerati tabù.

La serata è in programma a Spazio Aperto e si prefigge l’obiettivo di creare uno spazio accogliente e privo di giudizi, dove ognuno possa esprimere liberamente le proprie riflessioni, domande e paure, accompagnati da una tazza di tè o caffè.

Oltre al primo appuntamento di questa sera, sono previsti altri due incontri con il Death Cafè, il 1° aprile e il 13 maggio, sempre alle 20.45 a Spazio Aperto.

“Quando nominiamo la morte e il morire abbiamo la sensazione di toccare qualcosa che scotta e che è pericoloso anche solo avvicinare – sottolinea Laura Campanello – .Facciamo finta di credere che finchè non si dice “quella parola” ad alta voce non si rende reale. Ma non basta tacerla perché scompaia. La morte è sempre presente nella nostra vita: perché siamo mortali, perché viviamo la malattia o la vecchiaia, nostra o altrui, perché viviamo il limite e la vulnerabilità dell’esistenza un po’ ogni giorno. Proviamo allora ad uscire dall’analfabetismo in cui siamo finiti nei suoi confronti, per riappropriarci di riflessioni, dialoghi, gesti, riti… senza i quali siamo smarriti e soli. Chiediamoci: quali occasioni perdiamo a causa del nostro silenzio e del nostro terrore? Quali prezzi paghiamo a questo tabù della morte e del morire?”

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. E’ possibile prenotare direttamente sul sito Portaverta oppure scrivendo all’indirizzo spazio.aperto.osnago@gmail.com