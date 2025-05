Osnago, Adotta una Famiglia aderisce a “Dona una spesa”

La raccolta alimentare si terrà sabato 17 maggio davanti al Conad

L’iniziativa rientra nel progetto “Dona una spesa”

OSNAGO – La raccolta mensile di alimenti in favore delle persone osnaghesi in difficoltà questo mese cambia sede: l’appuntamento con i volontari di Adotta una famiglia è in programma infatti sabato 17 maggio dalle 9 alle 19.30, davanti alla Conad di piazzetta Gutenberg/via Marconi.

La raccolta di maggio rientra infatti nell’iniziativa “Dona una spesa”, concordata tra Centro Servizi Volontariato Lecco e Conad CentroNord.

“Raccoglieremo alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa” spiegano gli organizzatori. Che aggiungono: “Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare e all’iniziativa provinciale Save the Food”.