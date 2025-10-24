Osnago festeggia Halloween: “Mostricciatoli in festa”

Venerdì 31 ottobre una giornata di magia e divertimento per bambini e famiglie
Appuntamenti in biblioteca, per le vie del paese e in Sala Civica
OSNAGO – Il Comune di Osnago presenta “Mostricciatoli in festa”, una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, tra letture, giochi, dolcetti e atmosfere incantate.
Si parte alle 16.30 presso la Biblioteca Civica “Primo Levi” dove il Pappalibri animerà “Halloween con il pappalibri”, un appuntamento speciale con letture e laboratorio creativo pensato per bambine e bambini da 0 a 6 anni.
Nel frattempo, dalle 16.30 alle 18.30, il paese si animerà con la tradizionale caccia ai dolci. É infatti il momento di “Dolcetto o scherzetto?”: bambine e bambine invaderanno le vie di Osnago in un divertente tour tra gli esercenti locali.
La festa proseguirà poi in Sala Civica “Sandro Pertini”, a partire dalle 19.00, con lo spettacolo “Streghe, giganti e…” del Teatro della Zucca, una lettura animata dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni.