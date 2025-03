Osnago. Incontro di sensibilizzazione sui disturbi alimentari e nutrizione

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ananke Family

Appuntamento a giovedì 13 marzo alle 20:30 presso la Sala Civica Sandro Pertini

OSNAGO – Il Comune di Osnago, in collaborazione con l’associazione ANANKE Family, organizza un incontro di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari e la nutrizione.

“In Italia, circa 3 milioni di persone soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), tra cui bulimia, anoressia e binge eating disorder. La pandemia da Covid-19 ha causato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie, che si trovano a dover affrontare le difficoltà legate ai disagi dei propri figli – continuano gli organizzatori dell’incontro – Le richieste di aiuto che pervengono al numero verde 800 180 969 SOS DCA istituito dalla Presidenza del Consiglio, aumentano di giorno in giorno”.

“L’età di esordio dei disturbi alimentari, che colpiscono prevalentemente le ragazze ma con un crescente numero di casi anche tra i ragazzi, si è notevolmente abbassata, con un’età media che si aggira attorno ai 12/13 anni, e con esordi che si registrano anche già tra gli 8/9 anni. L’incidenza stimata dell’anoressia e della bulimia nervosa è di almeno 20 nuovi casi per 100 mila persone all’anno tra le donne, mentre tra gli uomini è di almeno 2 nuovi casi per 100 mila persone” spiegano i responsabili dell’incontro.

“Numeri che impressionano e sofferenze che segnano profondamente le giovani generazioni, ponendo interrogativi importanti alla nostra comunità. Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare una serata di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, con il supporto dell’associazione ANANKE Family” concludono i responsabili dell’iniziativa.

L’incontro è in programma per giovedì 13 marzo alle ore 20:30 presso la Sala Civica “S. Pertini”, in via delle Rimembranze 3, ad Osnago.

La serata sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Sala Pertini (@salapertiniosnago4379). Per informazioni è possibile consultare il seguente sito: www.comune.osnago.lc.it