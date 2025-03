Osnago, le prossime iniziative in programma a Spazio Aperto

Eventi, workshop e mostre

Domenica 16 marzo si svolgerà l’evento “Swap Party e Laboratori di Sostenibilità”

OSNAGO – Dal workshop di mindfulness “Rallenta e respira”, allo Swap Party e ai Laboratori di Sostenibilità, passando per il laboratorio “Ritagli di tempo per… scoprire i libri che piacciono ai piccolissimi”, fino alle inaugurazioni di diverse mostre. Queste sono le numerose iniziative promosse da Spazio Aperto, che si svolgeranno nei prossimi giorni presso le sale in via Roma 6 a Osnago.

Il workshop di mindfulness “Rallenta e Respira“, inizialmente previsto per il 15 marzo, è stato rinviato. La nuova data, in cui Silvia Brivio, insegnante di mindfulness, guiderà l’incontro, sarà annunciata nei prossimi giorni.

Domenica 16 marzo, dalle ore 14 alle ore 19, si svolgerà l’evento “Swap Party e Laboratori di Sostenibilità” presso lo Spazio Aperto. Si tratta di un evento dedicato alla sostenibilità e al riuso responsabile: uno Swap Party aperto a tutti, affiancato da un laboratorio creativo di Refashion, e un workshop di approfondimento sul fast fashion, in collaborazione con Legambiente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un consumo più consapevole, favorendo il baratto di abiti e libri. I partecipanti avranno l’opportunità di scambiare capi e libri che non utilizzano più con oggetti di loro interesse. Sono ammessi solo indumenti puliti e in buono stato (esclusi biancheria intima e calzature). Tutti gli articoli non scambiati verranno donati all’associazione Ricircolo, contribuendo così al riutilizzo e alla riduzione degli sprechi.

Durante l’evento si terrà anche un laboratorio di “Refashion“, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di trasformare un vecchio paio di jeans danneggiati in un capo unico e personalizzato. Chi lo desidera potrà portare il proprio denim da reinventare con l’aiuto degli esperti presenti.

Alle ore 17, Legambiente condurrà un workshop sul fast fashion, esaminando l’impatto ambientale dell’industria tessile e proponendo soluzioni per adottare un approccio più sostenibile alla moda.

L’evento è aperto a tutti e offre un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della moda etica e del riuso consapevole.

Lunedì 17 marzo, alle 9:30, presso la Biblioteca di Osnago (piazza Dante, n. 1), si terrà il laboratorio “Ritagli di tempo per… scoprire i libri che piacciono ai piccolissimi“. Il laboratorio prevede la lettura di libri illustrati del circuito Nati Per Leggere, pensati per bambini da 0 a 12 mesi.

L’iniziativa è gratuita e non richiede prenotazione. È un’attività organizzata dalla Cooperativa La Vecchia Quercia, con il sostegno del Fondo Portaverta e il patrocinio del Comune di Osnago.

Venerdì 21 marzo, alle 18, si terrà l’inaugurazione della mostra “Opere su Carta” dell’artista osnaghese Pierluigi Puliti. “Pittore e incisore eclettico, Puliti ha sempre considerato l’arte come una risposta all’indifferenza sociale e alle brutture che lo circondavano sin dall’infanzia” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

“Pur amando sperimentare con diversi media, la sua predilezione va all’immediatezza e alla spontaneità dell’acquerello, caratteristiche che saranno evidenti nelle opere esposte – continuano gli organizzatori – Pur esplorando diverse tematiche, il fil rouge più evidente nei suoi lavori è il memento, accompagnato da quel senso di angoscia esistenziale che scaturisce da un animo sensibile”.

Le aperture successive saranno: sabato 22 e domenica 23 marzo, dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 20; venerdì 28 marzo, dalle 17 alle 20; sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 20.

Inoltre, venerdì 21 marzo, alle 21, sarà presentato “Edvard Munch-Vita tormentata di un artista” di Massimo Gianquitto. La serata, moderata dalla storica dell’arte Isabella Maggioni, esplorerà la vita travagliata di Munch e come le sue lotte interiori abbiano influenzato la sua arte, consacrandolo come uno dei più grandi maestri del simbolismo e dell’espressionismo europeo.

L’evento è gratuito, la prenotazione è gradita ma non obbligatoria.