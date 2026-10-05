Osnago, l’immobile confiscato alla mafia diventa uno spazio di co-housing sociale per anziani

Da bene confiscato a bene comune: il percorso della villetta di via delle Robinie a Osnago

Sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’immobile, che potrà ospitare ora anziani over 65

OSNAGO – Da bene confiscato alla mafia a spazio di co-housing sociale per anziani. Sono terminati i lavori di riqualificazione della villetta situata in via delle Robinie, spazio ora restituito alla collettività, grazie al radicale intervento di ristrutturazione, focalizzato in primis sull’efficientamento energetico, effettuato grazie ai fondi del PNRR.

Confiscato dallo Stato perché di proprietà di famiglie riconducibili alla criminalità organizzata, l’immobile è sempre acquistato dal Comune di Osnago che ha chiarito fin dall’inizio la volontà di vincolare il riutilizzo a fini sociali.

Il percorso, iniziato anni fa con l’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Paolo Brivio, si è chiuso con l’attivazione del progetto di co-housing definito dall’ambito di Merate.

La proposta si rivolge, così come chiarito dall’ambito stesso, a “un piccolo gruppo di persone dai 65 anni in su (sole o in coppia). L’idea di fondo è che la terza età non debba essere vissuta come una condizione di passiva assistenza, ma come una risorsa attiva, fatta di tempo, competenze, memoria e relazioni da mettere in gioco”.

La struttura può ospitare fino a 7 posti letto, suddivisi in una camera singola e tre camere doppie, tutte dotate di bagno dedicato. E’ dotata di spazi condivisi con unna luminosa cucina abitabile, il soggiorno e la lavanderia rappresentano il cuore pulsante della quotidianità. Non solo. Il piano interrato è attrezzato con una palestra di mantenimento per preservare l’autonomia motoria e un’area ludico-ricreativa (biblioteca, giochi da tavolo, TV per eventi sportivi). Completano l’offerta un giardino esterno con orto per attività di ortoterapia e spazi dedicati alla cura di piccoli animali.

Per garantire serenità e sicurezza agli abitanti, è prevista la presenza discreta ma costante di personale socio-educativo qualificato, che offrirà supporto nella gestione della casa, nei momenti di convivialità, nella pulizia e nella lavanderia.

L’apertura ufficiale degli spazi è prevista per il 2027: fino al 31 dicembre è possibile prenotare una visita, trascorrere del tempo all’interno della struttura e persino pernottare gratuitamente per alcuni giorni, così da testare in prima persona lo stile di vita del co-housing.

Per informazioni e contatti: Telefono: 348 4084177 (attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00) equipeanziani.ambitomerate@retesalute.net