Osnago: premiati gli studenti meritevoli, esempio per la comunità

La cerimonia si è tenuta mercoledì prima del Consiglio comunale

Sono diciassette gli studenti e le studentesse premiati con le borse di studio

OSNAGO – Diciassette studenti premiati per il loro impegno in ambito scolastico. Mercoledì sera la sala consiliare ha ospitato, prima del Consiglio comunale riunito per le 21, la cerimonia di consegna dei voucher al merito riservati dall’amministrazione comunale agli studenti che hanno concluso il ciclo di studi alle medie con il voto di 10, a chi ha superato la maturità con una votazione pari o superiore a 96/100 e a chi ha registrato una media superiore a 8 e a 9 alle superiori.

Il sindaco Felice Rocca ha dato il benvenuto ai ragazzi, accompagnati dai genitori, lodandoli per l’impegno profuso nel corso dello scorso anno scolastico: “Il merito è sicuramente vostro, ma va condiviso con le vostre famiglie a cui come amministrazione comunale cerchiamo di garantire sempre il massimo supporto. Lo dimostrano gli investimenti profusi nel corso degli anni nel settore dell’istruzione: questa sera in Consiglio presenteremo un piano di diritto allo studio del valore di quasi 100mila euro”. Rocca ha voluto porre l’accento anche sul fatto che il diritto allo studio, sancito a livello italiano anche dalla Costituzione, non è una prerogativa garantita ovunque nel mondo, evidenziando quindi l’importanza di riconoscere la fortuna ricevuta. Proprio in questa ottica sono state proposte alcune letture di articoli tratti dalla Carta Costituzionale.

La vice sindaca Maria Grazia Caglio, assessora all’Istruzione ha poi consegnato gli attestati e i buoni di acquisto libro ai ragazzi e alle ragazze premiati. Per le scuole secondarie di primo grado, la borsa di studio è andata a Beatrice Casiraghi e Matilda Morell. Per gli studenti delle secondarie di secondo grado, frequentanti (lo scorso anno), la prima e la quarta Acquistapace Marta, Caglio Martina, Ferestean Larisa A., Fumagalli Elisa, Mandelli Matteo, Mattavelli Camilla, Nava Angelica, Panetta Martina, Pozzoni Pietro, Rosa Leonardo, Viviani Sofia, Brambilla Lucia e Ravasi Alessia.

Voucher da 150 euro infine per Sara Bianchi e Chiara Massari, uscite alla maturità con il massimo dei voti.