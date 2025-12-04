Ospedale di Merate, attivato il nuovo Day Hospital per lo scompenso cardiaco

Il nuovo servizio è entrato in funzione a dicembre

L’obiettivo è migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e ridurre ospedalizzazioni non necessarie

MERATE – Attivo da dicembre il nuovo e innovativo servizio di Day Hospital (DH) dedicato alla gestione dello scompenso cardiaco all’interno della Struttura Complessa di Cardiologia dell’ospedale San Leopoldo Mandic.

L’obiettivo è quello di migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e ridurre ospedalizzazioni non necessarie, tenendo conto che lo scompenso cardiaco è una patologia cronica molto diffusa e tale da rappresentare una delle sfide cliniche più rilevanti della sanità moderna.

“Su mille ricoveri effettuati lo scorso anno, il 25% erano dovuti a scompenso cardiaco, una patologia di cui, sempre nel 2024, abbiamo effettuato 600 valutazioni ambulatoriali” ha precisato Stefano Maggiolini, primario di Cardiologia a Merate, sottolineando come il servizio venga effettuato il martedì (il 2 dicembre ha sancito l’esordio) e il venerdì.

L’accesso avviene su indicazione del medico curante o dello specialista ospedaliero, con prenotazione tramite Cup.

Il nuovo Day Hospital offre un percorso ambulatoriale specialistico che, quando possibile, evita il ricovero ordinario. I pazienti accedono a un iter diagnostico-terapeutico personalizzato che comprende valutazioni cardiologiche approfondite, ottimizzazione della terapia farmacologica, monitoraggi clinici periodici, attività di telemedicina per i pazienti più fragili ed educazione sanitaria rivolta a pazienti e familiari per una corretta gestione domiciliare e il riconoscimento precoce dei segnali d’allarme.

“L’attività viene svolta da un team multiprofessionale altamente specializzato, composto da cardiologi e infermieri dedicati – ha rimarcato Maggiolini, indicando nella dottoressa Maria Grazia Gorgoglione e nel dottor Gaetano Gentili i riferimenti -. La sinergia è la chiave del successo di questo modello: il team lavorerà in stretta collaborazione con il Dipartimento Fragilità (Difra), con cui la Cardiologia di Merate collabora da anni”.

Gli ha fatto eco il direttore generale Marco Trivelli aggiungendo: “L’attivazione di questo Day Hospital risponde a un’esigenza clinica fondamentale per il territorio. Il nostro

obiettivo è trasformare l’approccio alla cura, passando da una gestione centrata sull’emergenza a un modello proattivo, preventivo e continuativo. Questa nuova organizzazione permetterà al team medico e infermieristico di seguire i pazienti con maggiore efficacia, riconoscere precocemente eventuali peggioramenti e migliorare gli esiti

nel lungo periodo”.