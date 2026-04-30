Ospedale Manzoni di Lecco, nuove regole per i parcheggi disabili: cosa cambia da maggio

Dal 1° maggio parte la prima fase del nuovo sistema di accesso e sosta: dal 15 giugno attive tutte le aree, compresa via dell’Eremo

Necessaria la vidimazione del ticket in portineria, disattivate le tessere attuali

LECCO – Cambiano le modalità di accesso e sosta per le persone con disabilità all’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco. A partire dal 1° maggio, infatti, ASST Lecco introdurrà un nuovo sistema pensato per semplificare l’ingresso ai parcheggi e garantire la gratuità della sosta.

L’attivazione avverrà in due fasi. In una prima fase, dal 1° maggio, sarà possibile parcheggiare nelle aree del piano -3 e nel parcheggio del Pronto Soccorso, mentre resterà esclusa l’area esterna su via dell’Eremo. Dal 15 giugno, una volta completata l’installazione dei nuovi sistemi di accesso e uscita, la sosta sarà estesa a tutte le aree disponibili.

La gratuità sarà assicurata sia negli stalli riservati – 16 quelli disponibili – sia negli spazi delimitati da linee blu. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Linee Lecco, che si occuperà delle infrastrutture, inclusi i dispositivi di lettura e i sistemi di conteggio dedicati.

Per usufruire della sosta gratuita, le persone con disabilità dovranno accedere normalmente ai parcheggi, ritirare il biglietto all’ingresso e, prima di uscire, recarsi alla portineria nella hall al piano 0 per la vidimazione del ticket. Sarà necessaria la presenza fisica dell’utente con disabilità, munito di contrassegno.

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema, le tessere attualmente in uso verranno progressivamente disattivate.