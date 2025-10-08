“Ottobre rosa 2025”: in Lombardia il mese della prevenzione dei tumori femminili

Regione Lombardia promuove visite gratuite, screening e iniziative di sensibilizzazione in tutte le province

Ecco le iniziative dedicate alle donne dell’ATS Brianza

MILANO – Regione Lombardia rinnova anche per il 2025 l’appuntamento con “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. L’iniziativa coinvolge ASST, ATS, strutture sanitarie e associazioni del territorio, promuovendo visite gratuite, screening e momenti di sensibilizzazione in tutte le province lombarde.

Per tutto il mese di ottobre, sono previsti open day, incontri informativi, consulti medici e visite senologiche e ginecologiche gratuite, insieme a campagne di comunicazione per ricordare alle donne l’importanza della diagnosi precoce.

I Centri Screening (ATS) e le Breast Unit regionali (ASST, erogatori Privati accreditati, IRCSS) hanno programmato giornate dedicate alla prevenzione, con percorsi di informazione e accesso facilitato ai programmi di screening oncologici gratuiti messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale.

“La prevenzione – sottolinea l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – è la chiave della salute. Con “Ottobre Rosa 2025″ vogliamo ricordare a tutte le donne lombarde che una visita può salvare la vita. Regione Lombardia è al loro fianco con servizi gratuiti, strutture d’eccellenza e iniziative diffuse su tutto il territorio.”

Qui, in particolare, le iniziative di ATS BRIANZA.