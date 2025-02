Paderno: con Legambiente Merate l’incontro “I costi nascosti della carne”

Appuntamento venerdì 28 febbraio a Cascina Maria a Paderno d’Adda

Relatori Guido Scaccabarozzi e Marta Brivio

PADERNO D’ADDA – “I costi nascosti della carne”: è l’eloquente titolo dell’incontro in programma venerdì 28 febbraio a Cascina Maria. Promossa dal neonato circolo di Legambiente Merate, la serata si prefigge l’obiettivo di parlare del consumo di carne a 360 gradi: dalla sua produzione agli effetti sulla salute, fino alle sue conseguenze sugli altri animali.

Guido Scaccabarozzi, ricercatore, illustrerà lo studio di Simbio, associazione non profit che dal 2012 promuove la sensibilizzazione riguardo le problematiche ambientali sostenendo progetti di ricerca e di sviluppo sostenibile, sviluppato in collaborazione con Demetra e il Politecnico di Milano sugli impatti della produzione della carne. Questo studio ha infatti valutato, tramite approccio Lca (Life-Cycle Assessment), le emissioni di gas climalteranti provocate nelle fasi di allevamento, macellazione, lavorazione, distribuzione e consumo della carne. Non solo, ma ha anche analizzato il costo a livello sanitario, valutando l’impatto sull’aspettativa di vita del consumo di carne e del costo aggiuntivo dei costi ospedalieri per curare chi si ammala di malattie legate al consumo di carne (come il diabete di tipo 2, i carcinomi e gli ictus).

Non solo. L’incontro analizzerà, attraverso l’intervento di Marta Brivio del gruppo Benessere Animale di Legambiente, anche gli impatti sull’etologia, sui meccanismi di produzione ed in generale del rapporto umani-altri animali.

“Troppo spesso questa parte del rapporto con gli altri animali viene sottovalutata, ma ci deve invece far riflettere sul ruolo che ha l’uomo all’interno del mondo inteso come ecosistema e come questo rapporto definisce il nostro agire non solo nei confronti degli animali ma anche con il resto della natura” puntualizano gli organizzatori, sottolineando che a fine serata verrà offerto un rinfresco vegano ai partecipanti.

L’appuntamento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Paderno d’Adda.