Paderno d’Adda, il 12 l’inaugurazione del parco Pangea

Il progetto è stato realizzato dall’amministrazione comunale in sinergia con Paso e un gruppo di giovani

Il Parco Pangea in via Cantù si caratterizza come spazio di incontro, cura e connessione con la natura

PADERNO D’ADDA – Uno spazio di incontro, cura, connessione, biodiversità e armonia con la natura; un luogo capace di creare comunità. Verrà inaugurato sabato 12 aprile alle 16 il parco Pangea in via Cantù, il nuovo spazio realizzato nel cuore di Paderno d’Adda grazie a un progetto frutto della collaborazione tra il Comune, la cooperativa sociale Paso e un gruppo attivo di giovani volontari e volontarie.

“Pangea era il supercontinente che univa tutte le terre emerse: un simbolo di unione, connessione e origine comune – spiegano i promotori del progetto -. Oggi, Pangea è il nome di un nuovo parco nel cuore di Paderno d’Adda, un parco vivo che unisce persone, idee e generazioni. Uno spazio da vivere e condividere, dove la natura incontra la comunità. Un mondo di relazioni, dove tutto torna insieme per stare bene. Il Parco Pangea vuole essere un luogo di relazioni dove le idee mettono radici. È un parco cresciuto con cura, da mani diverse e vuole essere uno spazio che accoglie, perché non appartiene a qualcuno, ma a tutti; include, con attenzione a tutte le età, culture e sensibilità; unisce, perché è stato pensato e costruito insieme, per stare insieme”.

Non solo. Il parco è stato pensato anche per contrastare l’impatto ambientale, ridurre l’effetto isola di calore e restituire alla natura ciò che l’urbanizzazione aveva sottratto, promuovendo un equilibrio tra l’uomo e l’ambiente.

L’inaugurazione avverrà sabato alle 16.