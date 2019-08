Paderno, il Rotary Club Merate Brianza in visita a Rocchetta e Stallazzo

Visita sull’Adda per il Rotary Club che sosterrà la candidatura del ponte San Michele a patrimonio Unesco

La bellezza del Santuario della Rocchetta ha lasciato senza parole il gruppo di escursionisti

PADERNO D’ADDA – Visita alla Madonna della Rocchetta e allo Stallazzo per il Rotary Club di Merate Brianza. Un’occasione, per i rotariani che ancora non lo conoscevano, di scoprire uno dei siti più significativi della Lombardia abduana attraverso le parole di Fiorenzo Mandelli, custode del santuario mariano e di Luigi Gasparini, presidente della cooperativa Solleva che gestisce il punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda.

Il custode della Rocchetta, che per i suoi dodici anni di volontariato, il 2 giugno scorso è stato nominato Cavaliere della Repubblica, ha illustrato le origini del santuario, sorto sulle rovine di un castrum romano. Una presenza, quest’ultima, confermata dalla cisterna che la centuria romana avevano costruito sul promontorio del colle del Santuario.

“Meraviglioso, da difendere, da sostenere, da aiutare con la promozione del turismo, senza superare i limiti che lo snaturerebbero” questi alcuni dei commenti dei rotariani, letteralmente entusiasti.

Primo fra tutti Giuseppe Martinelli, presidente in carica. Qualche parola infine sulla necessità di costruire una rete seria tra istituzioni e cittadini, che difenda “Lo Stallazzo” dai furti e dagli atti di vandalismo di cui è stato fatto oggetto in queste ultime settimane. L’ultimo tra lunedì e martedì sera.

“Se, come abbiamo deciso, sosterremo il progetto col quale gli amministratori di Paderno d’Adda e Calusco chiedono che il Ponte San Michele venga inserito, con altri tedeschi, francesi e portoghesi (tutti in ferro ad un solo arco) nell’heritage list dell’Unesco, dobbiamo anche conoscere da vicino il territorio che lo circonda. Sarà anche l’occasione per ricordare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci”.

Così, parola più parola meno, Martinelli, presidente in carica del sodalizio meratese, ha spiegato l’appuntamento che ha visto i rotariani scendere da Porto d’Adda sull’Alzaia e sul Naviglio di Paderno.

Tra volontà di impegno culturale e sociale dei soci del Rotary e la grande soddisfazione per la giornata trascorsa assieme si è conclusa la visita alla Madonna della Rocchetta e un rinfresco allo Stallazzo.