Paderno, studenti lasciati a piedi in stazione: 5 sindaci scrivono all’assessore Lucente

I sindaci di Paderno, Robbiate, Verderio, Imbersago e Merate hanno scritto una lettera all’assessore regionale

Sabato mattina il bus sostitutivo non è arrivato in stazione a Paderno lasciando a piedi tutti gli studenti diretti verso Bergamo

PADERNO D’ADDA – Cinque sindaci uniti nel denunciare il pesante disservizio subito sabato scorso dagli studenti lasciati a piedi sabato scorso quando il bus sostitutivo, atteso per le 6.40 in stazione a Paderno, non si è presentato all’appello. I primi cittadini di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio, Robbiate Marco Magni, Verderio Danilo Villa, Imbersago Fabio Vergani e Merate Mattia Salvioni hanno spedito una lettera all’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente per stigmatizzare quanto avvenuto sabato scorso quando gli studenti pendolari diretti verso Bergamo sono stati lasciati senza mezzi di trasporto La missiva è stata indirizzata anche all’attenzione dei consiglieri regionali Mauro Piazza, Giacomo Zamperini e Gianmario Fragomeli oltre che al Prefetto di Lecco Sergio Pomponio.

Una situazione, quella registrata sabato, che arriva dopo mesi di richieste, inascoltate, da parte dei pendolari della tratta Bergamo – Milano via Carnate con la stazione di Paderno – Robbiate, bacino di tutto il meratese, fortemente penalizzata rispetto ad altre della stessa linea (interrotta per i lavori di raddoppio tra Ponte San Pietro e Bergamo).

Ecco la lettera

Sabato 16 novembre 2024, gli studenti delle scuole superiori che alle 6:45 nella stazione di Paderno-Robbiate attendevano l’autobus sostitutivo per Bergamo, sono stati lasciati senza mezzi di trasporto.

Non solo l’autobus non è arrivato, come già occasionalmente avvenuto in altre giornate dall’inizio dell’anno scolastico, ma i treni alternativi non hanno offerto il servizio necessario.

Il treno atteso per le 6:36 è stato fermato a Carnate-Usmate e non è quindi arrivato a Paderno, il successivo delle 7:06 è arrivato in ritardo di più di 20 minuti garantendo il solo percorso fino a Terno e non Ponte San Pietro. Quindi inutile per raggiungere le scuole. Nessuna informazione sull’assenza degli autobus è stata fornita a studenti e pendolari in attesa.

E’ solo l’ultimo segnale di una situazione di disattenzione e discriminazione per gli studenti in partenze dal meratese.

Dobbiamo tornare a ricordare anche in questa sede che da quest’anno in tutte le altre stazioni intermedie sulle tratte Bergamo-Lecco e Bergamo-Carnate sono garantiti due viaggi in partenza e due in ritorno (tre al sabato) di autobus punto a punto riservati agli studenti. Solo dalla stazione di Paderno-Robbiate è offerta un’unica partenza alla mattina presto, ottenuta solo dopo ripetute richieste a con l’interruzione della linea già avviata.

E’ una situazione di insufficienza di servizio che limita ai nostri ragazzi l’accesso alle offerte di istruzione e formazione della Città di Bergamo, storicamente disponibili per il nostro territorio e in alcuni casi solo lì reperibili. L’attuale stato del servizio, quindi, intacca direttamente il loro l’accesso al diritto allo studio.

A quasi un mese dall’incontro con lei, Assessore, torniamo a sollecitare una risposta alle esigenze degli studenti, che si stanno sobbarcando tempi di viaggio non sostenibili, e delle famiglie che, per tamponare i disagi, accompagnano quotidianamente alle stazioni servite i propri figli, investono in abbonamenti su più tratte, valutano il cambio del percorso di studi intrapreso.

Torniamo quindi a chiedere una rivalutazione dei servizi offerti, anche verificando l’uso da parte degli studenti del meratese dei servizi oggi garantiti su altre stazioni, pienamente servite. Potremmo scoprire che con una semplice riorganizzazione delle risorse attuali, potrebbe essere possibile rispondere alle necessità di tutti i territori in modo equo.

Certi della sua attenzione e di ricevere risposte in merito, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Sindaco di Paderno d’Adda

Gianpaolo Torchio

Il Sindaco di Robbiate

Marco Magni

Il Sindaco di Verderio

Danillo Villa

Il Sindaco di Imbersago

Fabio Vergani

Il Sindaco di Merate

Mattia Salvioni