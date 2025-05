Paderno, un anno dalla frana: “Ora servono tempistiche ragionevoli e procedure definite”

La sintesi di Eleonora Lavelli in merito all’incontro tenuto venerdì allo Stallazzo

Unità di intenti, condivisione e volontà di lavorare velocemente per ripristinare la percorribilità ciclopedonale dell’alzaia dell’Adda

PADERNO D’ANNA – Un anno dalla frana che il 16 maggio 2024 si è abbattuta lungo l’alzaia del fiume interrompendo la percorribilità ciclopedonale di uno dei tratti più belli e suggestivi del corso dell’Adda. Venerdì scorso, lo Stallazzo ha ospitato un incontro per fare il punto della situazione e capire quali sono gli scenari e le prospettive future.

Proponiamo di seguito la sintesi effettuata da Eleonora Lavelli, consigliera comunale a Imbersago, nonché segretaria provinciale di Azione.

Un anno dalla frana sull’alzaia dell’Adda che ha sconvolto la ciclopedonalità del nostro territorio.

Un anno di battaglie e di azioni politiche intense e trasversali, che portano oggi dei primi importanti risultati: lo stanziamento di un milione e mezzo di risorse per il ripristino dell’alzaia e l’impegno delle Istituzioni a lavorare celermente, in sinergia.

Venerdì, allo Stallazzo, erano presenti, a fianco di Luigi Gasparini e di Solleva, tutti i livelli Istituzioni della Repubblica Italiana.

Noi amministratori dei Comuni di Paderno, Cornate, Imbersago, Robbiate e Merate, con il sindaco Mattia Salvioni, la Presidente della Provincia di Lecco e il Consigliere provinciale Alessandro Negri, i Consiglieri regionali Zamperini, Fragomeli e Dozio, il senatore Magni, l’europarlametare Fiocchi, nonché i referenti del Parco Adda Nord, Ignazio Ravasi, e del Consorzio Est Ticino Villoresi, il Direttore di PASO Cooperativa Sociale, il Rotary, aziende e realtà locali, gli ottimi volontari e le figure sensibili al valore e alla bellezza del territorio, come Fiorenzo Mandelli.

Questa unità di intenti è un segnale di serietà e coinvolgimento. Ora dimostriamo che la Repubblica Italiana è in grado di tutelare l’interesse del proprio territorio, dal dissesto idrogeologico e dai danni che provoca.

Tempistiche ragionevoli, procedure definite e progetti studiati sono essenziali e non prorogabili.

Eleonora Lavelli