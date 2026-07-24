Pagnona, chiusura della Sp 67 venerdì 24 luglio

Intervento per la posa delle barriere di sicurezza tra il ponte sul torrente Varroncello e l’ingresso del paese
PAGNONA – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico a fasce orarie della Strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone nel territorio comunale di Pagnona.
Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di posa delle barriere stradali sul ciglio di valle nel tratto compreso tra il ponte in ferro sul torrente Varroncello (pk 11+100) e l’ingresso dell’abitato di Pagnona (pk 11+500 circa).
La chiusura interesserà tutte le categorie di utenti della strada nella giornata di oggi, venerdì 24 luglio, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 8 alle 12;
- dalle 13.30 alle 17.
Al di fuori di questi orari la circolazione sarà regolarmente ripristinata a doppio senso di marcia.
Durante tutta la durata dell’intervento sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnati in servizi di emergenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
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