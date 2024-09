Parcheggio riservato ai residenti di via Baggioli, multati i trasgressori

Nove le sanzioni elevate nella mattinata di oggi, lunedì

Provvedimento in vigore fino al 6 settembre per favorire i circa 80 residenti nella via

PESCATE – Essendo via Baggioli completamente chiusa al traffico veicolare fino al 6 settembre per i lavori di rifacimento della rete di scarico delle acque bianche, il sindaco di Pescate aveva disposto che il parcheggio del Parco Fornace fosse riservato esclusivamente ai circa ottanta residenti della via.

“Un provvedimento motivato dalla necessità di permettere agli abitanti, impossibilitati ad entrare nella via con gli automezzi, di poter parcheggiare sotto casa – ha spiegato il sindaco De Capitani -. Nonostante le indicazioni di divieto di sosta, nel parcheggio sono entrate anche automobili non autorizzate, con gli abitanti di via Baggioli costretti quindi a parcheggiare a centinaia di metri di distanza”.

Specialmente nelle giornate di sabato e domenica il parcheggio era tutto esaurito per la presenza dei tanti turisti sul lago. Stamattina, lunedì, appena tornato dalle ferie, il sindaco De Capitani e il comandante della Polizia Locale hanno passato in rassegna una a una tutte le auto presenti nel parcheggio Fornace controllando le targhe ed elevando sanzioni ai non residenti in via Baggioli. Nove le sanzioni complessivamente comminate da 42 euro l’una che dovrebbero far capire che fino al 6 settembre quel parcheggio è riservato”.