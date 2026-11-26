L’incontro a Cascina Maria ha riunito amministratori, Polizie Locali e Carabinieri Forestali

Benvenute cinque nuove Guardie Ecologiche Volontarie. Consegnati anche riconoscimenti per 35, 30 e 15 anni di attività

PADERNO D’ADDA – Un momento di confronto sul ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie, ma anche un’occasione per riconoscere il valore di chi dedica tempo ed esperienza alla tutela dell’ambiente. Il Parco Adda Nord ha riunito venerdì 20 novembre amministratori locali, rappresentanti delle Polizie Locali e Carabinieri Forestali nella sede di Cascina Maria, a Paderno d’Adda, per un incontro dedicato al Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.

L’appuntamento, che dà continuità all’esperienza avviata lo scorso anno, era rivolto ai sindaci e ai comandanti delle Polizie Locali dei Comuni appartenenti alla Comunità del Parco. Al centro della mattinata le attività svolte dalle GEV, le principali criticità riscontrate sul territorio e le possibilità di rafforzare la collaborazione tra gli enti impegnati nella sua tutela.

Hanno partecipato amministratori e rappresentanti delle Polizie Locali di Bottanuco, Busnago, Calolziocorte, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Malgrate, Solza, Trezzo sull’Adda e Villa d’Adda. Per i Carabinieri Forestali erano presenti i Comandi di Curno, Almenno San Salvatore e Milano.

Per il Parco sono intervenuti il presidente Giorgio Monti, il direttore Tomaso Colombo, il consigliere con delega alla Vigilanza Ecologica Volontaria Luca Liberi e la responsabile del Servizio GEV Giuliana Defilippis.

La mattinata è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a cinque nuove Guardie Ecologiche Volontarie entrate in servizio nel corso del 2026, che andranno ad affiancare i volontari già impegnati nelle attività di controllo e salvaguardia ambientale.

Spazio anche ai riconoscimenti conferiti da Regione Lombardia durante l’annuale Giornata delle GEV, che hanno premiato due Guardie del Parco per il contributo offerto alla tutela del territorio.

A Luciano Gelfi è stato attribuito un riconoscimento per essersi distinto nella realizzazione di attività e progetti particolarmente innovativi. Grazie alla propria passione ed esperienza, ha coinvolto i colleghi e il Parco in un progetto di conoscenza, monitoraggio e sensibilizzazione dedicato a rondini, rondoni e balestrucci, promuovendo tra i cittadini una maggiore attenzione alla conservazione di queste specie.

A Giovanni Ponzoni è andato invece il titolo di “GEV dell’anno”, per il contributo alle iniziative di educazione ambientale rivolte a scuole, oratori, centri estivi e cittadini. Il riconoscimento valorizza anche il suo impegno nella cura delle aree naturalistiche e didattiche del Parco e nella realizzazione artigianale di mangiatoie, cassette nido e bee hotel, attraverso il recupero e il riutilizzo di materiali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre rivolto un ringraziamento speciale, accompagnato dalla consegna di una pergamena, alle Guardie Ecologiche che hanno raggiunto importanti traguardi di servizio al Parco Adda Nord: due volontari per i 35 anni di attività, quattro per i 30 anni e altri due per i 15 anni.

Un riconoscimento che testimonia la continuità di un impegno volontario che affianca quotidianamente il lavoro dell’amministrazione e degli uffici del Parco. Le attività delle GEV spaziano infatti dalla vigilanza all’educazione ambientale, dal monitoraggio ambientale e faunistico alla cura delle aree naturali e didattiche, passando per l’aggiornamento costante e il dialogo con le comunità locali.

Un contributo che, attraverso la presenza sul territorio e la collaborazione con le istituzioni, rappresenta una componente importante delle attività di conoscenza, prevenzione e tutela del patrimonio naturale del Parco Adda Nord.