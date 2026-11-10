Parco Curone, Elena Calogero è la nuova rappresentante delle associazioni ambientaliste

La nomina è avvenuta durante la riunione di ieri sera, lunedì 9 novembre

Prende il posto di Giuseppe Sardi, che resta nella comunità del Parco come rappresentante del Comune di La Valletta Brianza

MONTEVECCHIA – Elena Calogero è la nuova rappresentante delle associazioni ambientaliste all’interno della comunità del Parco. La nomina è avvenuta ieri sera, lunedì 9 novembre, durante la riunione dell’assemblea a Cascina Butto, in cui si è parlato anche dell’ingresso del Comune di Casatenovo nel parco regionale con sede a Montevecchia.

Calogero, nota esponente del Comitato Civico Ambiente di Merate e militante del Movimento 5 Stelle, raccoglie l’eredità di Giuseppe Sardi, designato come rappresentante delle associazioni ambientaliste a seguito delle dimissioni di Luigino Maggi, ma diventato, dopo le elezioni amministrative del maggio 2026, il rappresentante del Comune de La Valletta Brianza all’interno della Comunità del Parco.

Le associazioni ambientaliste, ovvero Gente di pianezzo, associazione Monte Brianza, Cros Varenna Wwf lecco e Legambiente meratese, hanno così dovuto provvedere a una nuova indicazione, convenendo sulla figura di Elena Calogero che ieri sera ha effettuato il debutto in aula.