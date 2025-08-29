Parco del Curone: serata sul lupo con il guardiaparco Perin

L’incontro si terrà venerdì 5 settembre a Cascina Butto

Relatore il guardiaparco Perin autore del libro “Come l’acqua, il lupo”

MONTEVECCHIA – “Il lupo sulle montagne del lago di Como”: è il titolo dell’incontro in programma venerdì 5 settembre alle 21 a Cascina Butto, sede del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

La serata vedrà come relatore Vincenzo Perin, guardiaparco e naturalista, autore del libro “Come l’acqua, il lupo”. La serata condurrà il pubblico in un viaggio scientifico e coinvolgente alla scoperta del ritorno del lupo nelle Prealpi del lago di Como. Tra storie, dati e suggestioni, Perin racconterà come il lupo, figura antica e simbolica, sia tornato a popolare i boschi, tra timori ancestrali e nuove consapevolezze ambientali.