Parco del Curone, tornano i Campi di Lavoro 2026: tre weekend dedicati alla cura del territorio

La prima sessione si terrà sabato 6 e domenica 7 giugno nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Coinvolte Guardie Ecologiche Volontarie, associazioni e volontari del territorio insieme a CAI Calco, AVAIB e Liberi Sogni

MONTEVECCHIA – Tornano anche quest’anno i “Campi di Lavoro” promossi nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, iniziativa dedicata alla cura e alla manutenzione del territorio con il coinvolgimento di volontari e associazioni locali.

La prima sessione dell’edizione 2026 si terrà sabato 6 e domenica 7 giugno. Gli appuntamenti successivi sono invece in programma nei fine settimana del 27 e 28 giugno e del 12 e 13 settembre.

L’iniziativa è organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dai Volontari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone insieme al CAI di Calco, all’associazione antincendio boschivo AVAIB, all’Associazione Monte di Brianza, agli “Amici di Tino” e all’associazione Liberi Sogni.

Per ogni giornata il ritrovo è fissato alle ore 8, mentre le attività si concluderanno alle 12.30 con un pranzo conviviale offerto dagli organizzatori. I luoghi di lavoro verranno comunicati di settimana in settimana ai partecipanti iscritti.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi dai 12 anni in su e agli adulti. Per i minorenni è richiesta la presenza di un familiare per tutta la mattinata.

Gli organizzatori consigliano di presentarsi con abiti comodi e scarponcini leggeri, mentre guanti e attrezzature saranno messi a disposizione direttamente dal Parco.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il form dedicato oppure inviando una mail all’indirizzo campodilavoro.parcocurone@gmail.com.