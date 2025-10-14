Parco Valle del Lambro e Plastic Free insieme contro l’inquinamento da plastica

Protocollo d’intesa per la salvaguardia ambientale e la sensibilizzazione dei territori

Primo evento domenica 19 ottobre con la pulizia di sentieri del parco

BRIANZA – Una nuova alleanza per la tutela dell’ambiente prende forma in Lombardia. Il Parco Regionale della Valle del Lambro e l’associazione Plastic Free Onlus hanno siglato giovedì 9 ottobre un protocollo d’intesa finalizzato alla salvaguardia del territorio e alla lotta contro l’inquinamento da plastica.

L’accordo, firmato dal presidente del Parco, Marco Ciceri, e dal fondatore di Plastic Free, Luca De Gaetano, prevede una collaborazione strutturata su attività di sensibilizzazione, volontariato e protezione del parco dai rifiuti. Il protocollo mira a coinvolgere scuole, cittadini e istituzioni in iniziative concrete per promuovere una cultura ecologica condivisa.

“Siamo felici di avviare questa collaborazione con un ente che, come noi, crede nell’educazione ambientale e nell’impegno civico per la tutela del territorio – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus -. Con il protocollo appena firmato vogliamo rendere più semplice e rapida l’attivazione di iniziative nei comuni del Parco, portando la nostra esperienza nella lotta all’inquinamento da plastica direttamente dove la natura è protagonista”.

Per Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro “La firma di questo accordo rappresenta per l’Ente Parco un ulteriore passo verso una gestione sempre più partecipata del nostro patrimonio naturale. Attraverso iniziative concrete, come le giornate di raccolta rifiuti, che vanno ad aggiungersi alle nostre attività didattiche, alle proposte di attività per ogni età e alle campagne di sensibilizzazione che storicamente proponiamo, vogliamo rendere il Parco ancora di più un laboratorio di buone pratiche ambientali, dove la bellezza del paesaggio si coniuga con la responsabilità civica. Ringrazio Plastic Free Onlus per aver condiviso con noi questa visione”.

Il protocollo prevede appuntamenti di raccolta dei rifiuti aperti alla cittadinanza, lezioni nelle scuole, campagne di comunicazione geolocalizzate, passeggiate ecologiche guidate e collaborazioni con i Comuni per la gestione degli interventi. L’iniziativa rafforza i progetti didattici già attivi nelle scuole sul tema della sostenibilità, con focus su acqua pulita, gestione dei rifiuti e prevenzione di plastiche e microplastiche, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La nuova intesa diventa operativa subito: domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 12, è in programma il primo evento di pulizia nel Parco, con ritrovo alla stazione FS di Biassono-Lesmo Parco. I volontari di Plastic Free, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, guideranno le squadre lungo sentieri frequentati da ciclisti e pedoni. La passeggiata ecologica, gratuita ma con iscrizione obbligatoria, fa parte della seconda edizione del “Park Clean Up”, progetto promosso da Plastic Free nei parchi regionali lombardi.

“Con Park Clean Up vogliamo far scoprire i nostri parchi compiendo, al tempo stesso, un atto d’amore verso il nostro territorio – ha aggiunto Andrea Barcellesi, referente provinciale di Plastic Free – Anche grazie al supporto delle Guardie ecologiche e con eventi post raccolta, cercheremo di coinvolgere più cittadini possibili in giornate all’aria aperta, alla scoperta di luoghi preziosi e troppo spesso trascurati”.

Plastic Free, attiva dal 2019, è una delle organizzazioni più radicate sul territorio nazionale nella lotta alla plastica. Solo in Lombardia, nei primi nove mesi del 2025, ha organizzato oltre 250 eventi, coinvolgendo più di 6mila volontari e raccogliendo oltre 43 tonnellate di rifiuti. Il nuovo protocollo con il Parco Valle del Lambro consolida la rete di enti pubblici impegnati in una collaborazione attiva per costruire comunità più consapevoli e resilienti.

Per iscrizioni all’evento è necessario compilare il form al seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13091/19-ott-biassono