Pasturo. Mensa scolastica, addio alle smart card: dal 2 settembre il nuovo sistema online

Con l’anno scolastico 2026/2027 un nuovo sistema integrato per iscrizioni, prenotazioni e pagamenti

L’iscrizione è obbligatoria per tutti

PASTURO – La mensa scolastica di Pasturo cambia volto e passa a un sistema completamente digitale. Con il nuovo anno scolastico 2026/2027, il servizio di ristorazione scolastica sarà infatti gestito attraverso una nuova piattaforma informatica pensata per riunire in un unico sistema le principali operazioni richieste alle famiglie.

Il nuovo sistema consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione al servizio, la prenotazione del pasto e i pagamenti online. Tra le funzioni previste ci saranno inoltre lo scarico della certificazione per il 730 e le comunicazioni con le famiglie. Il servizio sarà accessibile attraverso un portale web multilingua e un’applicazione per smartphone.

La novità comporterà anche il superamento delle smart card. Con l’attivazione del nuovo sistema informatico, infatti, “verrà dismesso l’utilizzo delle smart card”.

Uno degli aspetti centrali riguarda l’iscrizione. Le famiglie dovranno necessariamente effettuare la pre-iscrizione dei propri figli al servizio mensa attraverso il nuovo portale per le iscrizioni online, raggiungibile da qualsiasi computer o smartphone connesso alla rete.

L’iscrizione è obbligatoria per tutti. L’informativa precisa infatti che coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere al servizio. La registrazione al nuovo sistema diventa quindi un passaggio indispensabile per poter usufruire della mensa durante il prossimo anno scolastico.

Le iscrizioni attraverso il nuovo Portale Iscrizioni Online saranno possibili a partire dal 2 settembre 2026, secondo le modalità indicate nelle istruzioni diffuse alle famiglie.

Le modalità operative e i passaggi da seguire sono contenuti nell’informativa e nelle istruzioni predisposte per l’attivazione del nuovo servizio.