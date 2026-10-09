Patentino per proprietari di cani, boom di partecipazioni al corso di Ats Brianza

Negli ultimi 3 anni si sono formate 1.500 persone

“Conoscere il proprio cane, comprenderne il linguaggio, i bisogni e le esigenze significa favorire una convivenza sicura, responsabile e rispettosa del benessere animale”

LECCO – Con il test finale di apprendimento e la consegna degli attestati, mercoledì 7 ottobre a Valgreghentino si è concluso con pieno successo il corso di formazione per proprietari e non di cani, promosso dal Dipartimento Veterinario di ATS della Brianza, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la sezione Lecco-Merate di ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione attenta e motivata, confermando il crescente interesse dei cittadini verso i temi del benessere animale e della corretta relazione uomo-cane.

Articolato in tre incontri formativi, il corso ha affrontato le principali questioni che interessano i proprietari di cani, e anche chi desidera approfondire la conoscenza del mondo animale. Dalla costruzione di una relazione equilibrata e gratificante con il proprio animale alla comprensione dei suoi bisogni, fino agli aspetti normativi e alle responsabilità del proprietario, le lezioni hanno fornito strumenti concreti per una convivenza consapevole e rispettosa.

Docenti del corso sono stati i medici veterinari di ATS Brianza esperti in medicina comportamentale e tutela degli animali d’affezione, affiancati da istruttori e riabilitatori cinofili. Tra gli argomenti trattati: lo sviluppo comportamentale del cane dal cucciolo all’età adulta, il benessere animale, la comunicazione uomo-cane, i falsi miti più diffusi, la convivenza con bambini e famiglie, la gestione del cane in sicurezza nei luoghi pubblici, gli obblighi previsti dalla normativa vigente e i principi dell’adozione responsabile.

“Gli animali d’affezione stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra società, contribuendo al benessere delle persone e alla qualità delle relazioni umane – sottolinea il dottor Diego Perego, Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di ATS Brianza – per questo riteniamo fondamentale investire nella formazione dei cittadini. Conoscere il proprio cane, comprenderne il linguaggio, i bisogni e le esigenze significa favorire una convivenza sicura, responsabile e rispettosa del benessere animale. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare questa attività sul territorio”.

“La platea dei partecipanti è sempre più eterogenea – osservano le dottoresse Virna Cavalli e Antonella Fiore, dirigenti della Struttura Complessa Igiene Urbana Veterinaria di ATS Brianza – accanto ai proprietari di cani registriamo una crescente presenza di familiari, cittadini interessati ad approfondire questi temi e un numero sempre maggiore di giovani. È un segnale molto positivo, che testimonia una sensibilità in costante crescita verso il corretto rapporto con gli animali. Attraverso questi percorsi vogliamo contribuire a diffondere una cultura fondata sulla conoscenza, sul rispetto e sulla responsabilità”.



Il corso di Valgreghentino si inserisce in un più ampio programma formativo che ATS Brianza ha significativamente sviluppato negli ultimi anni. Dalla metà del 2023 ad oggi quasi 1.500 persone hanno partecipato ai corsi per il conseguimento del patentino per proprietari di cani organizzati dall’Agenzia sul territorio.

In provincia di Monza e Brianza sono stati realizzati 8 corsi che hanno coinvolto 744 partecipanti nei comuni di Monza, Arcore, Bernareggio, Villasanta, Seregno, Albiate, Desio e Correzzana. In provincia di Lecco, invece, sono stati organizzati 11 corsi con 667 partecipanti nei comuni di Casatenovo, Costa Masnaga, Missaglia, Colico, Garlate, Mandello del Lario, Verderio, Brivio, Barzio, Premana e Valgreghentino.

“Questi numeri confermano l’efficacia del lavoro svolto e la crescente attenzione delle comunità locali verso il benessere animale”, conclude Perego. “Ci conforta in particolare la sensibilità dimostrata dalle amministrazioni comunali e la collaborazione delle associazioni di volontariato, che con il loro prezioso supporto organizzativo e logistico consentono di portare queste iniziative sempre più vicino ai cittadini”.

Nuovi corsi sono già in fase di preparazione sui territori monzese e lecchese per i prossimi mesi.