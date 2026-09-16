Patentino per proprietari di cani, nuovo corso ATS a Valgreghentino

Al centro comportamento, comunicazione, benessere animale e prevenzione dei problemi comportamentali

Tre appuntamenti il 23 e 30 settembre e il 7 ottobre

VALGREGHENTINO – Dopo la pausa estiva, ATS Brianza riprende l’attività formativa rivolta ai proprietari di cani con un nuovo corso finalizzato al rilascio del patentino. Il percorso si svolgerà a Valgreghentino, nella Sala Polivalente di via Tavola, attraverso tre incontri serali in programma il 23 e 30 settembre e il 7 ottobre, dalle 19 alle 22.30.

Il corso è organizzato in collaborazione con Enpa Sezione Lecco-Merate e Comune di Valgreghentino. Ad aprire i lavori sarà, nella prima serata, il dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza. Le lezioni saranno affidate a medici veterinari esperti in comportamento animale, di ATS e non solo, e a istruttori cinofili qualificati.

Il programma riprende la formula già proposta nelle precedenti edizioni e affronta alcuni degli aspetti centrali della relazione tra persone e cani. Tra gli argomenti figurano il comportamento dell’animale, la comunicazione tra uomo e cane, il benessere animale, la prevenzione dei problemi comportamentali, la convivenza con bambini e famiglie, gli obblighi del buon proprietario e la scelta consapevole dell’adozione.

La frequenza del corso può essere obbligatoria in casi specifici, quando viene disposta dall’autorità sanitaria a tutela dell’incolumità pubblica, come nel caso di proprietari di esemplari classificati a rischio elevato a seguito di episodi di morsicatura o aggressione. Il percorso di Valgreghentino è però pensato soprattutto come strumento volontario di formazione e prevenzione, rivolto a chi desidera acquisire nuove competenze.

Per ATS Brianza, l’obiettivo è promuovere una corretta relazione tra persone e animali, favorire una convivenza responsabile e sicura e diffondere una cultura del possesso consapevole. Una maggiore preparazione dei proprietari, sottolinea l’Agenzia, può contribuire alla gestione del comportamento dei cani e alla prevenzione di situazioni di aggressività nei confronti di persone o altri animali.

“Il nostro intento è far sì che una corretta relazione con i cani sia un patrimonio civico e sociale delle nostre comunità. Per questo è importante la collaborazione con il mondo dell’associazionismo e anche con i Comuni, che mostrano crescente sensibilità al tema. Comunità più consapevoli e proprietari adeguatamente formati contribuiscono infatti a prevenire situazioni di disagio, per il bene degli animali e la sicurezza dei cittadini”, dichiara il dottor Diego Perego.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre. Per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo e-mail merate@enpa.org o contattare il numero 3206737216. Al termine del corso, previo superamento del test finale, sarà rilasciato il certificato di partecipazione.