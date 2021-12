Pattugliamenti serali a Olgiate e nuovo agente a Brivio grazie ai ‘risparmi’ sul comandante della Pl

Fino a giugno la figura di capo delle due Polizie locali sarà rivestita dal comandante Alberto Maggioni

A Olgiate recuperate risorse per i pattugliamenti serali contro i furti mentre a Brivio verrà assunto il terzo agente

OLGIATE – Pattugliamenti extra di sera per monitorare il territorio e prevenire i furti a Olgiate e un agente in più in servizio a Brivio. E’ quanto le amministrazioni comunali guidate rispettivamente dai sindaci Giovanni Battista Bernocco e Federico Airoldi sono riusciti a finanziare nell’ambito della Polizia locale grazie ai risparmi sulle casse comunali ottenuti dall’accordo che, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 prevede come comandante delle due polizie locali (che restano distinte come agenti e servizi) il comandante Alberto Maggioni.

Il patto, sottoscritto tra i due Comuni, prevede che Maggioni svolga il 60% del suo servizio a Olgiate, (comune di maggiori dimensioni) e il 40% a Brivio: dal risparmio sull’indennità di carica entrambe le amministrazioni comunali sono riuscite a reperire risorse per finanziare progetti e servizi in più. Il Comune guidato dal sindaco Bernocco è riuscito a reperire infatti i fondi per finanziare i pattugliamenti serali con agenti esterni per coprire le settimane delle festività, da sempre interessate, nei Comuni del Meratese, da una recrudescenza dei fenomeni di furto.

A Brivio invece sarà possibile assumere un nuovo agente che andrà ad affiancarsi ai due in servizio. Per velocizzare l’amministrazione Airoldi ha deciso di attingere dalla graduatoria messa a disposizione dal Comune di Lomagna, così da riuscire a chiudere la partita entro la fine dell’anno.