Perledo. Frana e fibra ottica rendono critica la circolazione

Chiusa fino a nuovo avviso la Strada del Verde per la messa in sicurezza del muro

In via alla Cava Alta in corso anche la posa della fibra ottica, a complicare la viabilità

PERLEDO – Dopo la frana a Perledo, nel tratto Gittana-Riva di Gittana, si dovrà procedere con la messa in sicurezza del muro da cui quasi una settimana fa sono caduti 2 metri cubi di roccia, all’altezza del civico 5. La volontà è quella di scongiurare nuovi crolli.

Il sindaco Fabio Festorazzi lo aveva già detto, come già aveva comunicato la continua chiusura al transito sulla Strada del Verde fino a data da destinarsi.

Oltre alla Strada del Verde bloccata, a provocare disagio alla circolazione nel paese sono anche i lavori per la posa della fibra ottica in via alla Cava Alta, protratti più del dovuto a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni. A breve tuttavia dovrebbero concludersi e la strada in questione resta comunque transitabile compatibilmente con le esigenze di cantiere.