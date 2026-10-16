Perledo. Frana sulla SP72, dopo i lavori di messa in sicurezza riaperta la strada

Dalle 16 di oggi, 16 ottobre, la provinciale torna a doppio senso

PERLEDO – Torna a doppio senso di circolazione un tratto della Sp 72 del Lago di Como in località Malpensata, a Perledo. La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’ordinanza che aveva introdotto il senso unico alternato dopo il distacco di materiale roccioso avvenuto mercoledì 7 ottobre.

Il provvedimento entra in vigore dalle 16 di oggi, venerdì 16 ottobre, e riguarda il tratto compreso tra la rotatoria di Malpensata, al chilometro 74+400 circa, e la galleria Malpensata, al chilometro 74+600.

La limitazione alla circolazione si era resa necessaria dopo il distacco di ammassi rocciosi dalla parete a margine della carreggiata. I controlli effettuati dal personale della Provincia e dagli alpinisti incaricati avevano evidenziato la necessità di intervenire sul versante per consolidare la parte interessata e ripristinare la barriera paramassi danneggiata.

Per limitare i disagi ai residenti e alle attività della zona, era stato mantenuto il transito sulla corsia di valle, regolando la circolazione a senso unico alternato durante le operazioni.

Ora, con la conclusione degli interventi di controllo e consolidamento della parete rocciosa e il ripristino della barriera paramassi, la Provincia ha disposto il ritorno alla normale viabilità. Da venerdì pomeriggio, dunque, sarà nuovamente possibile percorrere il tratto della Sp 72 interessato dai lavori in entrambe le direzioni.