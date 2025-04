Perledo. Giovedì le verifiche strutturali sulla galleria Riva di Gittana, chiude la Sp72

Giovedì 3 aprile dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30

Sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnati in servizi di emergenza

PERLEDO – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza per la chiusura temporanea al transito della Strada Provinciale 72 del Lago di Como, nel tratto compreso tra la rotatoria Malpensata (pk 74+150) e la galleria Riva di Gittana (pk 75+600) nel comune di Perledo. La chiusura avverrà a fasce orarie nella giornata di giovedì 3 aprile 2025, per consentire l’esecuzione di verifiche strutturali sulla galleria.

La decisione è stata presa in seguito alla richiesta del Comune di Perledo, che sta realizzando un nuovo peduncolo con parcheggio lungo la strada comunale “del verde” in località Riva di Gittana. Per il raccordo tra la strada esistente e il nuovo peduncolo, sono necessarie demolizioni di roccia nella parte superiore della galleria della SP 72. Prima di procedere con questi interventi, la Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno eseguire specifiche indagini strutturali.

L’ordinanza prevede la chiusura del tratto stradale secondo il seguente orario: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30. Durante questi orari, il transito sarà interdetto a tutte le categorie di veicoli. Tuttavia, sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnati in servizi di emergenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Per ridurre i disagi alla circolazione, gli automobilisti potranno utilizzare la Strada Statale 36 come percorso alternativo per raggiungere le località della riviera del Lago di Como. Il Comune di Perledo, insieme all’impresa Costruzioni Ferrè Srl di Rogolo, si occuperà del posizionamento della segnaletica stradale necessaria per informare gli utenti della strada.