Perledo lancia un’app dedicata ai turisti

Si chiama ‘Perledo Tourist App’ e servirà da supporto al nuovo Perledo Night Bus

“Si presta a un utilizzo immediato e contiene tutti i servizi di Perledo”. Martedì prossimo la presentazione ufficiale

PERLEDO – Dopo Perledo Night Bus, continua a implementarsi l’offerta turistica di Perledo, e la novità è strettamente correlata con il servizio di trasporto introdotto recentemente in paese e nelle frazioni. E’ di oggi, giovedì, l’annuncio dell’Amministrazione comunale sul rilascio di una nuova app pensata per i turisti, dal nome ‘Perledo Tourist App’.

“Abbiamo anticipato il lancio di qualche settimana – spiega il vicesindaco Mauro Gumina – perché era indispensabile un’infrastruttura informatica a supporto del Perledo Night Bus per la prenotazione delle fermate. Si tratta di un sito web ottimizzato per il mobile; quindi, non c’è nulla da installare e l’utilizzo è immediato”.

Non è l’unico servizio presente: “Sull’app anche gli orari della farmacia, del market, dell’ufficio postale, dei traghetti e dei mezzi pubblici, il link al sistema di prenotazione del campo da tennis, i contatti per chiamare un taxi o un NNC o per prenotare un giro in barca. Nelle prossime settimane provvederemo a implementare nuovi contenuti e funzioni, tra cui anche la versione multilingua: in questo momento è infatti disponibile solo la versione in inglese. Per accedere al sistema è sufficiente digitare su un qualsiasi browser l’indirizzo https://perledo.tours“.

Il prossimo martedì 27 giugno alle ore 20.30 in Sala Civica del Comune di Perledo la presentazione ufficiale aperta a tutti gli interessati.