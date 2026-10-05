Perledo, nuovi lavori sulla Strada del Verde: chiusura dal 6 al 30 ottobre

Intervento da 250 mila euro per asfaltature, muretti, guard rail, paramassi e piccoli allargamenti

La strada resterà chiusa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Festorazzi: “Il manto è molto ammalorato, lavori ormai necessari”

PERLEDO – Nuovo cantiere sulla Strada del Verde, dove da lunedì 6 ottobre prenderà il via un importante intervento di sistemazione e messa in sicurezza. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il Comune di Perledo ha disposto con l’ordinanza n. 31 la chiusura al transito fino al 30 ottobre, o comunque fino al completamento delle opere, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, dal lunedì al venerdì.

La strada resterà invece regolarmente percorribile il sabato e la domenica. L’intervento, dal valore di circa 250 mila euro, riguarderà diversi aspetti della viabilità: sono previsti l’allargamento della carreggiata nei punti in cui sarà possibile intervenire, la posa di barriere paramassi, la sistemazione dei muretti e dei guard rail e nuove asfaltature.

A spiegare la necessità dei lavori è il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi. “Si tratta di manutenzioni e asfaltature necessarie, perché il manto stradale è parecchio ammalorato e i muretti parapetto hanno subito molti danni”, sottolinea il primo cittadino. L’intervento non si limiterà quindi alla posa del nuovo asfalto, ma comprenderà una serie di opere finalizzate a migliorare complessivamente la sicurezza della strada. “Inoltre, dove sarà possibile, saranno eseguiti piccoli allargamenti”, aggiunge Festorazzi.

Una parte della Strada del Verde resterà però esclusa dall’asfaltatura in questa fase.

Si tratta del tratto recentemente interessato dai lavori per la sostituzione della tubazione dell’acquedotto. “Al momento non verrà asfaltato il tratto dove ultimamente è stato sostituito il tubo dell’acquedotto – precisa il sindaco –. Questo per consentire l’assestamento”. La scelta permetterà quindi di evitare un intervento prematuro su una porzione di strada ancora interessata dal naturale assestamento successivo agli scavi.

Quello che partirà il 6 ottobre rappresenta soltanto una parte del programma previsto sulla Strada del Verde.

Ai 250 mila euro di lavori attualmente in partenza si aggiungeranno infatti ulteriori interventi sul tratto sovrastante, che porteranno l’investimento complessivo a circa 345 mila euro.

Per tutta la durata del cantiere, dunque, la Strada del Verde sarà chiusa dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, mentre tornerà accessibile nelle ore serali e durante i fine settimana.

Il Comune invita residenti e utenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle modifiche temporanee della circolazione. “Mi scuso con la cittadinanza per gli inevitabili disagi”, conclude Festorazzi.