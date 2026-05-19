Perledo si prepara ad accogliere la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”

L’evento, patrocinato dal Comune di Perledo e promosso con la collaborazione della Polisportiva di Perledo, prenderà il via alle ore 21 e vedrà protagonista una delle più importanti formazioni musicali dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo.

La giornata si aprirà già alle ore 17, quando presso il Sacrario di Esino verrà eseguito il tradizionale “Silenzio” in onore del Generale C.A. Enrico Mino, in un momento commemorativo particolarmente sentito.

Il concerto proporrà un programma musicale ricco e variegato, capace di attraversare generi e stili differenti, dalla tradizione militare alla musica classica, fino al jazz, allo swing e alle sonorità contemporanee.

Ad aprire la serata sarà “La Fedelissima”, storica marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri composta da Luigi Cirenei e strumentata da Andrea Bagnolo. Il brano, composto nel 1929 dal primo direttore della Banda dei Carabinieri, rappresenta il simbolo musicale della tradizione dell’Arma.

Seguirà “A Springtime Celebration” di Alfred Reed, ouverture tradizionale caratterizzata da sonorità luminose e vitali, pensata come un inno alla rinascita. Spazio poi alla musica classica con “Overture for Band, Op. 24” di Felix Mendelssohn, arrangiata da Luca Valenti, raffinata composizione giovanile del compositore tedesco. Tra i brani in programma anche “Italian Polka” di Sergej Rachmaninoff, arrangiata da Erik W. G. Leidzen, una polka brillante ispirata alle melodie popolari italiane.

La Fanfara interpreterà inoltre la celebre “Jazz Suite No. 2” di Dmitri Shostakovich, arrangiata da Johan de Meij, con il famoso Valzer che richiama atmosfere cinematografiche e danze d’altri tempi.

Il repertorio proseguirà con un omaggio al jazz e allo swing attraverso “Tribute to the Count”, dedicato a Count Basie e arrangiato da Sammy Nestico, capace di trasformare l’ensemble in una vera big band americana. In programma anche “Duke Ellington in Concert”, medley jazz arrangiato da Paul Murtha, tributo al celebre musicista statunitense che ha rivoluzionato la musica jazz.

Grande attesa anche per “It’s About Time”, medley dedicato a Dave Brubeck e arrangiato da Charles Sayre, costruito sui celebri tempi dispari che hanno reso celebre il pianista americano.

La serata offrirà poi spazio al musical con “West Side Story” di Leonard Bernstein, arrangiata da Naohiro Iwai, capolavoro che reinterpreta Romeo e Giulietta nelle strade di New York. Non mancherà il rock con “Pop and Rock Legend – Chicago”, medley dedicato alla storica band americana “Chicago”, pioniera nell’unione tra strumenti a fiato e rock.

Tra i momenti più curiosi e coinvolgenti del concerto ci sarà anche “The Typewriter” di Leroy Anderson, celebre brano caratteristico che utilizza una macchina da scrivere come strumento musicale. A chiudere la serata sarà il solenne “Canto degli Italiani”, l’Inno nazionale composto da Michele Novaro, eseguito come da tradizione con il coinvolgimento del pubblico.

La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” affonda le proprie radici nel 1820, quando i primi trombettieri iniziarono a scandire il passo dei Carabinieri Reali. Oggi la formazione è considerata una vera e propria orchestra di fiati, capace di esibirsi sia nelle cerimonie istituzionali sia nei principali palcoscenici concertistici internazionali.

Nel corso degli anni la Fanfara si è esibita in numerosi teatri e piazze storiche in Italia, ma anche in Cina, Canada, Germania e Francia, rappresentando il prestigio delle istituzioni italiane nel mondo.

Alla guida della formazione c’è il Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, musicista, compositore e pianista jazz con un percorso accademico di assoluto prestigio maturato nei Conservatori di Milano, Parma, Bologna e Ferrara.

Bagnolo vanta specializzazioni in: composizione e strumentazione per orchestra di fiati, direzione d’orchestra di fiati, composizione, musica d’uso e musica applicata.

Membro SIAE dal 2003, il direttore è autore di numerose composizioni e arrangiamenti pubblicati dalle principali case editrici del settore, distinguendosi per uno stile capace di coniugare rigore accademico e linguaggi contemporanei.

La cittadinanza è invitata a partecipare.