Perledo Smart Bus, primi riscontri: “Servirà tempo per entrare nelle abitudini dei cittadini”

A dieci giorni dall’avvio del servizio sperimentale a utilizzare la navetta sono soprattutto i turisti

Tra gli aspetti da rivedere gli orari delle corse mattutine, troppo anticipate per alcune esigenze di mobilità. Con Arriva si valuteranno possibili correttivi

PERLEDO – Primi riscontri positivi per il Perledo Smart Bus, anche se servirà tempo prima che il nuovo servizio entri nelle abitudini di spostamento di residenti e villeggianti. A poco più di dieci giorni dall’attivazione, avvenuta il 5 ottobre, il vicesindaco Mauro Gumina traccia un primo bilancio della navetta sperimentale che collega le frazioni di Perledo con il centro, Varenna e Bellano.

Il servizio sembra aver incontrato soprattutto l’interesse dei turisti, mentre tra i residenti l’utilizzo deve ancora consolidarsi. Un andamento che, secondo il vicesindaco, non sorprende e che richiederà alcune valutazioni, a cominciare dagli orari. “I primi riscontri sono positivi e il servizio è apprezzato, ma dobbiamo tenere presente che si tratta di una sperimentazione. Ci sono ancora alcuni aspetti da calibrare”, spiega Gumina.

La navetta, con una capienza di circa venti posti, è stata pensata per migliorare i collegamenti con le frazioni meno servite dal trasporto pubblico tradizionale, offrendo un’alternativa all’automobile soprattutto nei trasferimenti verso le stazioni ferroviarie e i principali punti di interesse.

In questa prima fase sono soprattutto gli ospiti delle case vacanza a utilizzare lo Smart Bus. Un dato che il vicesindaco considera coerente con la funzione turistica attribuita al servizio, pur auspicando una partecipazione più ampia. “Va benissimo che lo utilizzino i turisti, ma ci piacerebbe che ne usufruissero anche i perledesi e i villeggianti”, osserva Gumina.

La questione, secondo il vicesindaco, riguarda soprattutto la necessità di far conoscere il servizio e renderlo un riferimento stabile per gli spostamenti quotidiani. “Non è un servizio per cui basta schiacciare un bottone e le persone iniziano subito a utilizzarlo. Ognuno ha le proprie abitudini e, perché una novità venga apprezzata e sfruttata pienamente, deve esserci continuità. Le persone devono imparare a considerarlo qualcosa su cui poter contare”.

Per questo, a poco più di una settimana dall’avvio, sarebbe prematuro formulare valutazioni definitive sull’effettivo utilizzo della navetta.

Uno degli aspetti sui quali l’Amministrazione intende concentrarsi riguarda la prima corsa del mattino, pensata anche per pendolari, studenti e lavoratori diretti verso le stazioni ferroviarie. L’orario attuale, tuttavia, risulterebbe troppo anticipato rispetto alle esigenze di una parte dell’utenza. “Per chi deve spostarsi presto può andare bene, ma per altre persone la corsa è troppo anticipata. Dobbiamo capire come gestire questa situazione”, spiega Gumina.

Un eventuale adeguamento non dipende soltanto dalla volontà del Comune. Gli autisti impiegati nello Smart Bus sono infatti coinvolti anche nel servizio di trasporto scolastico, con vincoli organizzativi che rendono necessario un confronto con il gestore. “È un argomento che dovremo affrontare con Arriva, per trovare un punto d’incontro tra le esigenze degli utenti e quelle organizzative”, precisa il vicesindaco.

L’attivazione dello Smart Bus era stata accompagnata anche da un confronto politico sull’utilizzo dell’imposta di soggiorno per finanziare parte del progetto. La minoranza Perledo Viva aveva sollevato dubbi sulla destinazione di queste risorse a un servizio di trasporto che collega anche le frazioni e le stazioni ferroviarie, mentre Gumina aveva difeso la scelta dell’Amministrazione.

Il vicesindaco torna ora sul tema, ribadendo che la finalità turistica è espressamente prevista negli atti relativi al servizio, anche se la navetta rimane utilizzabile da tutti. “È stato criticato perché si tratta di un servizio strutturato come turistico, ma è proprio questa la sua funzione. Serve a rafforzare l’attrattività delle frazioni e a offrire un collegamento ai visitatori. Se poi lo utilizzano anche i residenti, tanto meglio”, chiarisce Gumina.

Il vicesindaco ricorda inoltre che la richiesta di attivare nuovi collegamenti era arrivata anche da numerose attività ricettive, oltre che dai cittadini. Un interesse emerso già durante la fase preparatoria: il sondaggio promosso nei mesi scorsi aveva raccolto 199 risposte valide, con il 98,5% dei partecipanti favorevole all’introduzione dello Smart Bus. Tra i residenti che avevano risposto, il 70,1% aveva espresso la preferenza per un servizio attivo durante tutto l’anno.

Un altro elemento della sperimentazione riguarda la possibilità di conoscere con precisione il numero di persone che utilizzano il servizio. Per questo è stato previsto un sistema di bigliettazione dedicato allo Smart Bus, pur utilizzando l’infrastruttura di vendita e pagamento di Arriva.

La scelta consentirà di distinguere i titoli di viaggio della navetta da quelli delle altre linee, evitando che i dati vengano confusi con quelli del trasporto pubblico ordinario. “Abbiamo previsto una bigliettazione separata proprio per poter rendicontare il servizio in maniera puntuale. Altrimenti i biglietti dello Smart Bus sarebbero confluiti insieme a quelli delle altre corse, senza permetterci di capire quanti vengono effettivamente acquistati”, spiega Gumina.

Ogni tre mesi sarà effettuato un conteggio dei biglietti venduti, così da disporre di dati utili per valutare l’andamento della sperimentazione.

Quattro corse al giorno: orari e tariffe

Il Perledo Smart Bus è attivo dal lunedì al sabato, con quattro corse giornaliere lungo un percorso circolare che serve Bologna Alta, Bologna Eliporto, Gisazio, Cusola, Regoledo, Cestaglia, Gittana, Cava Alta, Perledo Via Scuole e Vezio Castello, con collegamenti anche verso Varenna FS, Riva di Gittana e Bellano FS.

Il biglietto singolo costa 2 euro, mentre l’abbonamento mensile è di 30 euro. I titoli di viaggio possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati, a bordo con carta contactless oppure attraverso l’app Arriva MyPay.

La fase sperimentale servirà dunque a verificare quanto la navetta riesca a rispondere alle esigenze del territorio e quali eventuali aggiustamenti introdurre.