Pesca. Nuove ‘semine’ nel lago e nei torrenti lecchesi

Introdotti 70 mila lucci italici, 79.200 pighi e 20 mila trote

“Impegno della sezione provinciale e dei volontari fondamentale per lo sviluppo della fauna ittica nel Bacino 5 e nelle acque provinciali”

LECCO – Terminate le semine di pesce 2023 nelle acque del lago in provincia di Lecco. A darne comunicazione l’Associazione provinciale di Lecco – pescatori e subacquei convenzionata Fipsas. 70 mila lucci di ceppo italico, 79.200 pighi e 20 mila trote mediterranee gli esemplari rilasciati complessivamente nei territori di Colico, Dervio, Varenna, Lierna, Vassena, Onno, Mandello, Lago di Garlate e nei torrenti. Semine concretizzate nonostante la continua variazione del livello del lago di Como, grazie al fondamentale contributo tecnico del gestore dell’incubatoio di Fiumelatte e grazie al contributo economico dei pescatori sportivi.

Ad autorizzare la semina di pesce autoctono Regione Lombardia. Proprio in questi giorni i volontari del team opere ittiogeniche e i guardia pesca della Fipsas stanno completando le semine di 20 mila trote Fario mediterranee in tutti i torrenti della provincia.

“L’impegno della sezione provinciale di Lecco continua grazie al lavoro dei nostri volontari e grazie al prezioso aiuto dei guardia pesca – ha dichiarato il presidente Stefano Simonetti -. Un particolare ringraziamento al vicepresidente Mario Bandera, responsabile del Team Ittiogeniche e al Comandante Aurelio Bertarini delle guardie volontarie oltre che a tutti i volontari della sezione provinciale che hanno collaborato con le attività di semina. Il nostro team per la realizzazione delle opere ittiogeniche anche quest’anno ha svolto un lavoro insostituibile e fondamentale per lo sviluppo della fauna ittica nel Bacino 5 e in tutte le acque della Provincia. Nell’attesa che il nuovo Assessore Alessandro Beduschi venga a visitare il nostro territorio e nell’attesa di un piano di abbattimento dei Cormorani serio ed efficace, anche quest’anno i pescatori sportivi hanno diligentemente adempiuto agli obblighi assunti con Regione Lombardia”.

Oltre alle semine, ricostruite le legnaie in tutte le acque provinciali (oltre 2.000 fascine per la riproduzione del persico reale).