Pescate, gli alunni della scuola “G. Marconi” in visita al Muse di Trento

TRENTO – Le classi quarte e quinte della scuola primaria “G. Marconi” di Pescate si sono recate in visita guidata al MUSE di Trento, museo delle scienze e della natura. Oltre agli insegnanti, la scolaresca è stata accompagnata dal sindaco e dal vicesindaco. La visita didattica, organizzata dalle referenti di plesso maestre Rita e Renata, è stata finanziata dal comune di Pescate nell’ambito del progetto “Insieme oltre la scuola“, che propone momenti di aggregazione e di approfondimento culturale per gli alunni.

Questo progetto, inserito nel Piano per il diritto allo studio, prevede un contributo economico di 2.500 euro per la scuola primaria e di 2.500 euro per la scuola secondaria a copertura di tutte le spese di viaggio con pullman, ingressi ai musei/parchi tematici, guide turistiche, laboratori didattici e nel caso, eventuali pernottamenti. Oltre alla visita al museo con una guida specializzata, gli alunni hanno partecipato ad alcuni laboratori monotematici.