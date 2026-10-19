Più agenti e volontari sul territorio: Valmadrera aderisce al progetto di sicurezza urbana guidato da Lecco

L’accordo coinvolge il Comune di Lecco, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Guardia Costiera Ausiliaria

I servizi straordinari proseguiranno fino al 15 dicembre

VALMADRERA – Più controlli sul territorio, attenzione alle situazioni di fragilità e una presenza rafforzata nei luoghi pubblici, comprese le aree dei lungolaghi. È questo l’obiettivo del progetto “Controlli congiunti di sicurezza urbana”, al quale ha aderito il Comune di Valmadrera attraverso un accordo di collaborazione con il Comune di Lecco, capofila dell’iniziativa, l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Lecco e la Guardia Costiera Ausiliaria.

La Giunta comunale di Valmadrera ha approvato l’adesione al progetto, che coinvolge anche il Corpo associato di Polizia Locale al servizio di Malgrate, Civate e Oliveto Lario. Valmadrera rappresenta infatti l’intero gruppo di Comuni, che conta complessivamente oltre 20mila residenti.

L’accordo mette in rete due Comandi di Polizia Locale e due associazioni di volontariato iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino al 15 dicembre saranno organizzati servizi straordinari di controllo, aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria degli agenti, con interventi mirati a contrastare il degrado urbano e i comportamenti incivili.

Il contributo dei volontari si articolerà in almeno dieci presidi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sia fissi sia dinamici, con attività previste anche nelle frazioni. La Guardia Costiera Ausiliaria effettuerà invece dodici interventi, concentrati soprattutto sui lungolaghi di Lecco e nell’area Valmadrera-Malgrate, con la possibilità di utilizzare anche il natante in dotazione.

Il ruolo delle associazioni sarà di supporto alla Polizia Locale: i volontari non eserciteranno funzioni di polizia né svolgeranno attività di vigilanza autonoma, ma opereranno in stretto coordinamento con gli agenti e seguendo le indicazioni dei Comandi. La loro presenza servirà anche a offrire un punto di riferimento per cittadini e turisti, con particolare attenzione agli anziani, ai minori e alle persone in condizioni di fragilità.

Il progetto prevede inoltre incontri nelle scuole primarie, organizzati insieme alla Polizia Locale, per aiutare i bambini a riconoscere le situazioni di pericolo, capire come comportarsi e individuare le persone a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Per tutta la durata dell’accordo, gli agenti potranno operare sul territorio di tutti i Comuni aderenti, previa comunicazione alla Prefettura.

L’iniziativa sarà finanziata interamente da Regione Lombardia, attraverso un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro. Non sono quindi previsti oneri per il bilancio comunale. Le risorse rientrano nelle disposizioni della legge regionale 6/2015, dedicata alla polizia locale e alla sicurezza urbana, che consente alla Regione di riconoscere ai Comuni anche le spese sostenute per la collaborazione con gli enti del Terzo settore.

Soddisfazione per l’adesione è stata espressa dal comandante della Polizia Locale, Cristian Francese, e dal sindaco Cesare Colombo, che vedono nell’accordo un’opportunità per estendere il presidio del territorio e rafforzare la tutela dei cittadini.

“Questo accordo ci permette di rafforzare la presenza degli agenti in orari e luoghi in cui serve di più”, sottolinea Francese. “La collaborazione con i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sempre in stretto raccordo con la Polizia Locale, aggiunge un presidio di prossimità prezioso, soprattutto sul lungolago”.

Sulla stessa linea il sindaco Colombo: “Grazie al sostegno di Regione Lombardia possiamo ampliare i servizi di presidio del territorio. È un investimento sulla sicurezza e sulla qualità della vita di tutta la comunità, e un buon esempio di come istituzioni e volontariato possano lavorare insieme”.