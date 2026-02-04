Planetario civico: tutti gli eventi di febbraio tra conferenze e osservazioni

Un mese ricco di attività tra astronomia, musica e attività per bambini per scoprire il cielo e l’universo
Prossimo appuntamento venerdì 6 febbraio alle 21
LECCO – Prosegue anche a febbraio la programmazione del planetario civico, con un calendario ricco di eventi dedicati alla scoperta del cosmo, dalle conferenze scientifiche alle osservazioni astronomiche, fino alle attività pensate per i più piccoli.
Conferenze del venerdì
- 6 febbraio, ore 21 – “Vibrazioni e respiri del cosmo”, a cura di Sara Ravagnan e Cecilia Corti: astronomia e musica si incontrano con le suggestioni delle campane tibetane.
- 13 febbraio, ore 21 – “Dal Big Bang alle prime stelle. L’età oscura dell’Universo”, conferenza di Stefano Covino (INAF Brera-Merate) su uno dei periodi più affascinanti della storia cosmica.
- 20 febbraio, ore 21 – “Galileo Galilei, arbitro dei due mondi”, con Davide Dal Prato, direttore del Parco Astronomico Torre del Sole di Brembate, sull’eredità scientifica del grande scienziato.
- 27 febbraio, ore 21 – “News dalla Galassia”, con Sabrina De Grandi (INAF Brera-Merate), sulle ultime scoperte riguardanti la struttura e l’evoluzione della Via Lattea.
Eventi speciali
- 14 febbraio, San Valentino – “Dove le voci incontrano il cielo”: doppio spettacolo alle 20.45 e alle 22 con il coro femminile Cum Corde, accompagnato da intermezzi astronomici a cura di Loris Lazzati
Attività per bambini
- Dal 16 febbraio al 16 marzo, ogni lunedì sera – “Capire l’astronomia per capire il cosmo”, un ciclo di quattro incontri con il professor Gabriele Ghisellini.
- Domeniche alle 16 – proiezioni in cupola per principianti, seguite alle 17 dalle visite guidate alla sala espositiva “Occhi sul cosmo! Da Galileo all’esplorazione di Marte”.
Osservazioni astronomiche
- 22 febbraio, ore 20 – serata osservativa presso il piazzale di partenza della funivia dei Piani d’Erna, con telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space
Per ulteriori informazioni, prenotazioni e dettagli sui costi, è possibile visitare il sito www.deepspace.it