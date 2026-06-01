Polisportiva Valmadrera, Juniores in festa, mister Negrotti riconfermato

Il mister ha ringraziato tutto lo staff e i ragazzi per l’impegno di tutto l’anno e per l’attaccamento alla maglia dimostrato

VALMADRERA – Una bella serata in amicizia, quella che venerdì scorso ha visto protagonisti i ragazzi della Juniores regionale della Pol Valmadrera. Squadra giovanissima, per l’80% formata solo da ragazzi del 2008, al suo esordio nel campionato regionale, ha fatto un ottimo campionato, con 45 punti in 30 partite e una salvezza conquistata con molte giornate di anticipo.

Il mister, Niccolò Negrotti, confermato per il prossimo anno, ha ringraziato tutto lo staff e i ragazzi per l’impegno di tutto l’anno e per l’attaccamento alla maglia dimostrato , mentre il capitano Gabriele De Pellegrin ha messo in evidenza come dal primo giorno di allenamento, i più giovani si siano sentiti molto responsabili.

La cena, presente il vicepresidente Mauro Vassena, uno dei responsabili della squadra, è servita anche per cominciare a programmare il prossimo anno, con l’impegno di tutti a fare ancora meglio.