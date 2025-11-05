Politecnico di Lecco: al via la settima edizione di Polis To Kids sulla città sostenibile

Il progetto del campus lecchese trasforma i più piccoli in studenti universitari per un anno

Laboratori, esperimenti e “mini lauree” per avvicinare i bambini alla scienza, alla sostenibilità e alla cittadinanza responsabile

LECCO – Un viaggio nella sostenibilità, tra esperimenti, laboratori e curiosità scientifica. Torna al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano il progetto educativo POLIS – La città sostenibile, giunto alla settima edizione.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’iniziativa rinnova il suo impegno nell’avvicinare i più giovani alla scienza e alla cittadinanza attiva, grazie al sostegno di TIMKEN Italia s.r.l. e del Rotary Club Lecco.

Protagonisti dell’anno scolastico 2025-2025 saranno 84 alunni delle scuole primarie Italo Calvino di Bosisio Parini, S. Pellico di Malnago e della scuola primaria di Erve, che per un anno vestiranno i panni di veri e propri “studenti universitari”.

Il percorso, che ricalca in chiave ludica le tappe di una vera carriera universitaria, dall’immatricolazione fino alla cerimonia di laurea, accompagnerà i bambini alla scoperta dei diversi volti della città sostenibile, affrontando temi come l’ambiente, l’energia, mobilità e persona.

La prima giornata di accoglienza si è svolta nel campus lecchese, dove i piccoli “studenti” sono stati ricevuti dalla prof.ssa Manuela Grecchi, Prorettore del Polo territoriale di Lecco. Dopo la presentazione delle attività del Politecnico e la visita agli spazi universitari, ciascun partecipante ha ricevuto un libretto universitario personalizzato, simbolo del percorso formativo che documenterà laboratori e scoperte.

Da novembre prenderanno il via laboratori pratici presso il campus, tenuti da docenti ed esperti che guideranno i bambini alla scoperta dei diversi volti della sostenibilità. Le attività, progettate in un’ottica fortemente interattiva, permetteranno ai piccoli partecipanti di lavorare in gruppo, confrontarsi e sperimentare direttamente, sviluppando competenze di collaborazione, comunicazione e problem solving.

I laboratori in programma per l’edizione 2025-2026: